Sabrina Ferilli ‘Vedo il p**e dondolare’: l’incidente bollente in diretta

Siparietto imbarazzante durante un’esibizione che ha visto dei concorrenti presentarsi coperti solo da alcune padelle: Sabrina Ferilli vede tutto

Durante un’esibizione che ha visto dei concorrenti presentarsi coperti solo da alcune padelle sul palco di Tu sì que vales, Sabrina Ferilli si è lasciata andare in una imbarazzane confessione: il siparietto bollente scatena l’ilarità del pubblico.

Sabrina Ferilli, il siparietto imbarazzante a Tu sì que vales

Da poche settimane è tornato, su Canale 5, il seguitissimo programma del sabato sera Tu sì que vales. Come sempre, la giura e i vari concorrenti entrano nelle case degli italiani regalando tante emozioni e sano divertimento.

Negli ultimi anni, come ospiti fissi vi sono Sabrina Ferilli, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Rudi Zerbi oltre all’immancabile Maria De Filippi. L’attrice romana ha dimostrato di essere una donna spontanea e divertente e, grazie alla complicità di Maria e gli autori della trasmissione, è spesso protagonista di esilaranti scherzi che strappano tante risate al pubblico a casa.

Nella scorsa puntata, invece, la 56 enne romana si è resa protagonista di un siparietto piuttosto imbarazzate: la risposta a Rudy Zerbi lascia tutti senza parole.

Il commento spinto dell’attrice romana

Sabato scorso è andata in onda una nuova e scoppiettante puntata di Tu sì que vales. Tra i concorrenti previsti in gara anche due ragazzi che hanno scelto di esibirsi senza vestiti, come mamma li ha fatti. L’esibizione prevedeva di spostare con maestria quattro padelle che andavano a coprire le parti intime.

Rudy Zerbi ha insinuato un dubbio sul fatto che fossero effettivamente nudi e, a tal proposito, è intervenuta Sabrina Ferilli con una dichiarazione che ha spiazzato tutti:

“No no sono nudi, ho visto il p*ne dondolare. Immagino dietro i tecnici che spettacolone”.

Insomma, il divertimento non manca proprio mai!