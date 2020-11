La celebre attrice tv si è espressa sul tema dei figli e ha raccontato le novità in arrivo dopo la fine di Tu Sì Que Vales.

Sabrina Ferilli senza filtri, rivela alcuni dettagli inediti della sua vita privata e professionale.

Sabrina Ferilli è una delle attrici più apprezzate del panorama cinematografico e televisivo italiano.

La donna si è fatta notare, nel corso degli anni, sia per le partecipazioni a film di grande rilievo, come La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino, che per la sua avvenenza, che la rende una donna desideratissima.

Sabrina Ferilli ha adottato un bambino: “Non è andata bene!”

Nonostante la sua presenza fissa nello spettacolo italiano, difficilmente si sono potuti conoscere dettagli sulla sua vita privata, che sta trascorrendo con il marito Flavio Cattaneo.

L’attrice non ha figli, ma ha rivelato di averli sempre desiderati e di aver tentato la strada dell’adozione, che però non è andata come avrebbe sperato.

Adesso, però, Sabrina Ferilli diventa mamma! Dopo l’esperienza di Tu Sì Que Vales, la celebre attrice ricoprirà finalmente il ruolo di madre.

L’attrice diventa mamma dopo Tu Sì Que Vales

Sabrina Ferilli sarà presto protagonista di una nuova fiction di Canale 5, il cui titolo provvisorio è “La Donna del vento”.

Nel prodotto in questione vestirà i panni della mamma di una bambina che si ammala di leucemia a causa della vicinanza della loro casa a un’acciaieria.

La Ferilli darà voce al dolore di tutti quei genitori che sono in qualche modo entrati in contatto con il dramma della malattia e in particolare della leucemia.

Nel cast della fiction ci sono anche Francesco Arca, Ettore Bassi e Iaia Forte. Non si conosce ancora la data della messa in onda della fiction, ma i telespettatori di Mediaset sono già in trepidante attesa!