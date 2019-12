Super saldi Ryanair: voli in offerta a partire da 5 Euro

La compagnia irlandese Ryanair lancia le super offerte di Gennaio: voli a partire da 5 Euro per diverse destinazioni

Sconti dalla compagnia low-cost Ryanair dal prossimo mese. Vediamo quali sono le offerte.

Super saldi Ryanair

La compagnia irlandese low-cost lancia delle mega offerte per il mese di gennaio. Ryanair ha, infatti, messo in vendita migliaia di biglietti per il mese di gennaio a partire da 5 euro.

L’offerta è già attiva e andrà avanti fino ad esaurimento dei biglietti disponibili, quindi è consigliabile cogliere al volo l’occasione.

La compagnia irlandese non è nuova ad offerte e promozioni, anzi spesso lancia cospicui sconti. L’unica accortezza da avere è quella di essere veloci nell’acquisto per evitare che il numero di posti disponibili vada esaurito.

Spesso i voli più economici sono quelli dei giorni infrasettimanali, o in orari più scomodi, ma non è detto che non si riesca a trovare qualche volo nel fine settimana a basso costo.

Voli a partire da 5 euro

Le offerte della compagnia irlandese riguardano il prossimo mese di gennaio. Molti sono i voli da 5, 9 e 12 Euro. In particolare:

Dall’aeroporto di Bergamo per Vienna si può volare a 5.62

per si può volare a 5.62 Da Bergamo a Budapest, Bucarest, Bristol, Marsiglia e Sofia a 9.99 Euro

e Sofia a Euro Bergamo a Parigi, Oslo e Barcellona a soli 12.99 e a Berlino con appena 13.99

Dall’aeroporto di Milano si può volare a Bucarest o Berlino a 9.99 Euro , e, sempre da Milano, fino a Londra o Dublino, al costo di 16.99 Euro

si può volare a o a , e, sempre da Milano, fino a Londra o Dublino, al costo di 16.99 Euro Dall’aeroporto di Roma Fiumicino le offerte sono per Vi e nna a 5.62 Euro e per Barcellona a 15 Euro

le offerte sono per Vi nna a 5.62 Euro e per a 15 Euro Da quello di Roma Ciampino, si vola a Budapest o Bucarest con 9.99 Euro

Da Bologna si può volare a Vienna con poco meno di 6 Euro, e a Bruxelles, Marsiglia, Malta e Cracovia con 10 euro

si può volare a con poco meno di 6 Euro, e a Bruxelles, Marsiglia, Malta e Cracovia con 10 euro Da Torino si può scegliere Bruxelles o Barcellona con 9.99 Euro e Valencia o Malta con 13 Euro



In questi ultimi due giorni dell’anno, la compagnia ha anche lanciato un’altra offerta sensazionale: è possibile prenotare le vacanze estive a poco più di 20 Euro. Il consiglio è quello di consultare il sito internet ufficiale della compagnia per scoprire tutte le offerte e prenotare il prima possibile!