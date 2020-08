La compagnia aerea Ryanair ha sottolineato che il calo è stato trainato da

“incertezza sui recenti tassi di casi Covid in alcuni paesi dell’UE”.

Ha, inoltre, sottolineato che i tagli riguarderanno i numeri di volo rispetto alle chiusure delle rotte: i tagli saranno “fortemente concentrati” su aree come Spagna e Francia, dove il numero dei contagi ha portato il Regno Unito a reintrodurre le restrizioni ai viaggi.

La compagnia aerea ha aumentato i voli al 60% del suo normale orario questo mese dopo aver ripreso i servizi a luglio.

Ma lunedì un portavoce della compagnia Ryanair ha dichiarato:

“Questi tagli di capacità e riduzioni di frequenza per i mesi di settembre e ottobre sono inevitabili data la recente debolezza delle prenotazioni in avanti a causa delle restrizioni Covid-19 in un certo numero di paesi dell’UE”.