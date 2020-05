Ryanair, stop dei voli sino a luglio: 3mila posti di lavoro a rischio

Le prospettive per il futuro di Ryanair non sono positive, tanto che 3mila posti di lavoro sono ora a rischio e lo stop dei voli è previsto sino a luglio.

Ryanair e il futuro di grande crisi, dopo l’annuncio che quasi 3mila posti di lavoro sono ora a rischio e lo stop dei voli.

Il futuro della compagnia low cost

Le prospettive per il futuro in campo delle compagnie aeree non sono positive, tanto che le crisi sono senza precedenti. Secondo una stima la compagnia potrebbe infatti tagliare sino a 3mila posti di lavoro: è infatti probabile che ci vogliano almeno due anni prima che la situazione tra domanda e offerta ritorni ad essere nuovamente normale.

I tagli – come si evince su Today – potrebbero riguardare principalmente piloti e personale di bordo. Non solo, perché potrebbero essere previsti anche tagli netti del 20% sul salario fisso e chiusura di alcune basi europee sino a quando la situazione non potrà ritornare alla stessa normalità del 2019.

L’amministratore delegato del gruppo aveva ridotto la sua retribuzione alla metà e ha deciso di confermare la sua decisione sino a marzo del 2021.

Viene annunciato inoltre lo stop del 99% dei voli sino a luglio, riducendo anche le consegne di aeromobili come da accordi con la Boeing. Una previsione che si estende sino a marzo del 2021, con un trasporto pari a 100 milioni di passeggeri, con contestazione nei tribunali europei:

“degli aiuti di stato illegali e discriminatori”

che sono stati concessi solo alcune compagnie aeree dell’Europa: