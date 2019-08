Ryanair, sciopero dei piloti il 22 agosto: rischio cancellazioni e disagi

Sciopero dei piloti della Ryanair al 22 agosto che porterà sicuramente numerosi disagi e possibili cancellazione, per chi dovrà rientrare dalle vacanze

Uno sciopero della Ryanair proprio per il rientro dalle vacanze era quello che non ci voleva, per i viaggiatori.

Vediamo insieme cosa sta per succedere.

Sciopero dei piloti il 22 agosto

Lo sciopero dei piloti della nota compagnia aerea britannica, avrà una durata di 48 ore a partire dal 22 agosto a mezzanotte – come da comunicazione del sindacato irlandese Forsa.

Una mobilitazione che avviene a seguito di una votazione, degli iscritti che hanno espresso la loro conferma per il fermo al 94% in merito al discorso della retribuzione – condizioni di lavoro – orari e altri dettagli correlati.

Disagi e cancellazioni dei voli

Quello che preoccupa maggiormente è la possibilità che molti voli vengano cancellati in tutta Europa, proprio a ridosso del ritorno – ma anche della partenza – delle vacanze.

I disagi maggiori sono previsti soprattutto presso l’aeroporto di Orio al Serio – base italiana con alto traffico della compagnia aerea.

Il sindacato ha spiegato che l’Associazione dei piloti aerei irlandesi nel mese di marzo ha presentato un documento dove venivano esplicati tutti i punti in merito a trattamento e retribuzione.

Tutti i rappresentanti dei piloti hanno evidenziato che una controproposta ben calibrata, potrebbe far cambiare loro idea e cancellare lo sciopero previsto per il 22 agosto.

Nell’ultima riunione di martedì non sono state fatte controproposte e la compagnia:

“non ha fornito alcuna risposta significativa – anche di fronte ad un blocco costoso e distruttivo”

Per questo motivo, per adesso, lo sciopero resta confermato e tutti i viaggiatori sono invitati a provvedere per tempo con cambi e verifiche del proprio volo aereo.