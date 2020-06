Ryan Eggold, chi è l’attore protagonista di New Amsterdam?

Chi è Ryan Eggold, il noto attore californiano, interprete del dottor Goodwin nella serie tv di successo New Amsterdam

Scopriamo insieme tutti i segreti di Ryan Eggold, dalla nascita ai primi passi nel mondo dello spettacolo, dai piccoli ruoli iniziali fino al boom ottenuto con il ruolo del dottor Goodwin in New Amsterdam!

Chi è Ryan Eggold

Nasce il 10 agosto del 1984, sotto il segno zodiacale del Leone, a Lakewood, in California. Interessato alla carriera d’attore, la sua carriera inizia con le soap opera oltreoceano e si consacra con alcuni importanti telefilm come Febbre d’amore, Entourage, Out of Jimmy’s Head, Brothers & Sisters – Segreti di famiglia e Veronica Mars.

L’attore ottiene una parte fissa in Dirt, amatissima serie in America, dopo di che diventa Ryan Matthews in 90210. Eggold ha anche saltuariamente lavorato come attore teatrale, debuttando nel 2006.

Nel 2018 ottiene un ruolo di primo rilievo nel medical drama intitolato New Amsterdam e trasmesso anche in Italia su Canale 5. Nella serie tv, interpreta il conturbante dottor Goodwin, ruolo che gli ha conferito grande notorietà!

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte notizie relative a Ryan Eggold. L’attore, infatti, mantiene un certo riserbo riguardo la sua vita privata e si mostra molto introverso e riservato.

L’artista, al momento, non avrebbe né una moglie né una fidanzata. Secondo alcuni rumors, provenienti da magazine statunitensi, all’attore sarebbero stati attribuiti alcuni flirt, come quello con la collega Megan Boone.

Al momento, però, come già detto, Eggold sembrerebbe essere single e volerci rimanere ancora per molto. In una recente intervista per la rivista “Tv sorrisi e canzoni”, infatti, l’attore si era lasciato andare ad alcune dichiarazioni riguardo la sua vita sentimentale.

L’interprete del dottor Goodwin ha lasciato intendere di essere single, affermando di essere un vecchio uomo solitario. Sembra quindi che l’amore, al momento, sia ancora molto lontano!