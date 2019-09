Ruth Pfau, chi è l’icona celebrata da Google con il doodle del 9 settembre

Chi è Ruth Pfau, il doodle che oggi 9 settembre troviamo nella home page di Google? Scopriamo insieme questa icona e questo talento di una delle donne più celebri in campo medico

Ruth Pfau talento medico riconosciuto oggi da Google come icona per il suo doodle del 9 settembre. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Chi è Ruth Pfau?

Un medico e una suora che ha dedicato tutta la sua via all’assistenza dei malati di lebbra in Pakistan, diventando come Madre Teresa di Calcutta.

Questo medico nasce in Germania – Lipsia – e cresce all’interno di un credo protestante fuggendo dalla Germania dell’Est e arrivando sulla parte Ovest. Questo le ha consentito di studiare medicina presso l’Università di Magonza.

La sua vita cambia nel momento in cui incontra una donna, sopravvissuta ai lager nazisti e che aveva deciso di dedicare la sua esistenza alla predicazione del perdono.

La donna nel 1953 si converte al cattolicesimo e pochi anni dopo entra a far parte della Società delle figlie del Cuore di Maria – congregazione di suore dedicata all’educazioni – nonché istruzione – delle giovani ragazze.

Svolge diverse missioni in Afghanistan, Inda ed è in Pakistan che entra in contatto con persone malate di lebbra alla quale vuole dare tutto il suo supporto insediandosi direttamente nel Paese all’età di 31 anni.

E’ il 1960 quando inizia la sua missione in una piccola capanna diventando in pochissimo tempo il punto di riferimento per tutti i malati. Riceve l’incarico di Consigliere federale della lebbra così da poter andare in tutte le zone del Pakistan colpite e dare il suo supporto/aiuto.

La sua bravura e determinazione la portano a raggiungere dei risultati straordinari, considerando il fatto che nel 1996 la malattia è stata finalmente dichiarata sotto controllo.

Questa donna muore all’età di 87 anni il 10 agosto 2017 per alcuni problemi respiratori e il Pakistan le ha donato i funerali di Stato per ricordarla al meglio.