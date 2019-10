Russiagate, Conte al presidente Copasir: “Sono disponibile ad un incontro”

Vuole chiarire e minare ogni dubbio il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. In una lettera diretta al neo presidente del Copasir, Raffaele Volpi, il premier ha manifestato la sua disponibilità ad un incontro. L’obiettivo è di chiarire ogni dubbio sul ruolo avuto dai nostri 007 nell’ambito dell’inchiesta sul Russiagate.

L’articolo 33 dalla legge che nel 2007 ha riformato i servizi segreti prevede un’audizione semestrale del presidente del Consiglio per una relazione “sull’analisi della situazione e dei pericoli della sicurezza”.

Il Premier Conte ha così evidenziato durante il suo intervento al TG3

“Mi sono congratulato per lettera con il presidente Volpi e sono a disposizione per concordare un incontro e per riferire al Copasir nella relazione semestrale come prevede l’art. 33 della legge del 3 agosto 2007″