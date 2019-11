Grave lutto nel mondo del cinema e per Il Gladiatore: Russell Crowe, il devastante addio ‘Una vita straordinaria’

Grave lutto per Russell Crowe, il triste addio del protagonista de Il Gladiatore sui social: “Sei sempre mio amico nei giorni in cui ho bisogno di te”

Uno degli attori più amati del panorama cinematografico internazionale è, senza alcun dubbio, Russell Crowe. Nato a Wellington in Nuova Zelanda, è riuscito a conquistare il pubblico per la sua magistrale interpretazione nel ruolo del generale Massimo Decimo Meridio ne Il Gladiatore di Ridley Scott. Non molte ore fa, l’attore neozelandese ha condiviso sui social un nuovo post che ha commosso il popolo del web.

Lutto per Russell Crowe

Classe 1964, ha iniziato la sua carriera nel mondo del cinema quando era giovanissimo. Ma il ruolo che l’ha reso famoso in tutto il mondo è quello di Massimo Decimo Meridio ne Il gladiatore di Ridley Scott, ruolo che gli ha consentito di aggiudicarsi il Premio Oscar come miglior attore protagonista nel 2001. La drammatica notizia condivisa da Russell Crowe sui social riguarda proprio il film che ha consacrato la sua popolarità sul grande schermo.

Non molte ore fa, l’attore neozelandese ha condiviso su Twitter un breve ma intenso messaggio dedicato a Branko Lustig, produttore del film citato e di altri capolavori.

Il messaggio di addio sui social

Branko Lustig si è spento all’età di 87 anni nella sua abitazione a Zagabria. Il produttore cinematografico croato non ha avito una vita facile in quanto durante la seconda guerra mondiale venne, infatti, deportato insieme ai genitori nei campi di concentramento di Auschwitz e Bergen-Belsen ma è riuscito a riscattarsi con la vittoria di due premi oscar e la creazione di altri capolavori cinematografici.

Il messaggio di Addio di Russell Crowe: