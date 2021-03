Rula Jebreal: tutto sulla sua vita sentimentale e sulla figlia Miral Rivalta

Scopriamo tutto sulla figlia della nota giornalista ospite a Verissimo e qualcosa in più sulla sua vita sentimentale.

Conosciamo tutti la bellissima e bravissima giornalista Rula Jebreal (di cui vi avevamo già parlato qui), che verrà ospitata nella puntata di oggi di Verissimo da Silvia Toffanin.

Qualcosa in meno, invece, sappiamo sulla sua vita privata e in particolare sulla figlia Miral Rivalta, alla quale la donna è affezionatissima.

Scopriamo insieme chi è!

La famiglia di Rula Jebreal

La giornalista è stata impegnata con il regista Julian Schnabel, che ha conosciuto nel 2007 e con cui ha vissuto vari anni a New York.

Successivamente, ha sposato nel 2013 Arthur Altschul Jr., da cui ha divorziato nel 2016.

Prima ancora, però, è stata impegnata con l’artista Davide Rivalta. I due hanno avuto insieme una figlia, Miral, che è l’amore della vita di mamma Rula.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @welazingara

Ecco tutto quello che sappiamo su di lei!

Chi è la figlia Miral Rivalta

Miral Rivalta è il nome della figlia di Rula Jebreal. Ha varie grandi passioni, tra cui la cucina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miral Rivalta (@rivaltamiral)

E’ una giovane coraggiosa e determinata.

Possiede un account su Instagram, che vanta quasi tre mila followers e su cui posta spesso scatti in compagnia di amici e della madre, come in questa foto:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miral Rivalta (@rivaltamiral)

Miral ha frequentato l’Elisabeth Irwin High School e nel 2019 ha conseguito laurea all’Accademia delle Belle Arti di Bologna.

Miral e Rula hanno un rapporto davvero speciale. Pochi giorni fa, in esclusiva per Marie Claire Italia, la giovane ha potuto intervistare la madre su temi d’attualità come il femminismo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miral Rivalta (@rivaltamiral)

Per quanto riguarda, invece, la vita sentimentale della giovane, non è chiaro se sia single o se abbia un fidanzato.

In passato è spesso apparsa al fianco di un ragazzo, Enrico De Bonis, ma non si sa se i due stiano insieme oppure no.