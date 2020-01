Chi è Rula Jebreal, la giornalista e scrittrice israeliana che calcherà il palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2020

Scopriamo tutti i segreti di Rula Jebreal, la giornalista voluta fortemente da Amadeus al Festival di Sanremo 2020.

Chi è Rula Jebreal

Nasce a Haifa, in Israele, il 24 aprile del 1973, sotto il segno zodiacale del Toro. Da piccola, non ha un’infanzia facile. Soffre molto per la perdita della madre, Zakia, la quale, a causa dei terribili abusi subiti da piccola, decide di suicidarsi annegandosi in mare.

Il padre decide allora di affidare Rula e la sorella Rania a un orfanotrofio, posto nel quale la piccola ha la fortuna di conoscere Hind Husseini, che diventa un mentore per lei.

Dopo aver conseguito il diploma nel 1991 presso il Dar-At-Tifel, parte alla volta dell’Italia. Frequenta l’Università di Bologna, dove si laurea in Fisioterapia, anche grazie a una borsa di studio che le permette di portare avanti gli studi.

Collabora con numerosi giornali, come La Nazione e Il Resto del Carlino, occupandosi per diverso tempo del conflitto mediorientale, imponendosi come un’esperta in politica estera.

Conduce anche Mission – Il mondo che il mondo non vuole, in cui affronta il delicato tema della violenza sulle donne, il razzismo e varie questioni legate alla fede musulmana.

Scrive alcuni romanzi: La strada dei fiori di Miral (dal quale è stato tratto il film), La sposa di Assuan, Divieto di soggiorno. L’Italia vista con gli occhi dei suoi immigrati, Miral.

Nel corso della sua carriera, insegna anche Diritti Umani all’Università di Miami.

Nel 2020 è voluta da Amadeus per far parte del gruppo di donne che calcheranno il palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2020.

Marito e figlia

Per quanto riguarda la vita sentimentale della donna, si sa abbia avuto una relazione con l’artista Davide Rivalta, dalla quale è nata una figlia, di nome Miral.

Nel 2007, conosce, il famoso regista Julian Schnabel, con il quale ha vissuto per diversi anni a New York.

Nel 2013 convola a nozze con Arthur Altschul Jr., da cui divorzia nel 2016.