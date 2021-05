Rudy Zerbi presenta il nuovo libro di Maurizio Rossato

Attraverso alcune storie su Instagram Rudy Zerbi ha commentato con il suo solito stile il libro di poesie intitolato “Quello che Siamo”.

Il noto conduttore radiofonico Rudy Zerbi, attraverso alcune stories su Instagram, ha commentato e mostrato il nuovo libro del regista Maurizio Rossato, intitolato “Quello che Siamo”.

Rudy Zerbi non ha risparmiato sfottò all’autore nel corso della diretta

L’opera, nello specifico è una raccolta di poesie ed è stata distribuita da InstaPoeti di Alise Editore. Per Rossato, inoltre, si tratta del primo esperimento nel campo delle poesie. Come riferito dallo stesso Rudy Zerbi, inoltre, la pubblicazione è stata subito un successo.

Il manoscritto, infatti, si è subito piazzato al primo posto fra i più venduti di Amazon nella categoria poesie. Andando a parlare del suo autore, invece, è conosciuto soprattutto per essere il regista dei programmi Il Volo del mattino e Catteland, nonché autore del progetto Parole Note.

Per Maurizio Rossato si tratta della prima raccolta di poesie pubblicata

All’interno, dunque, saranno presenti 119 poesia, alcune delle quali molto brevi e facili da ricordare come ha scherzosamente sottolineato Rudy Zerbi nella diretta. Non solo però, il libro è stato protagonista su Radio Deejay anche con Fabio Volo, dove durante la trasmissione è stata letta una poesia da Stefano Accorsi.

“Quello che Siamo”, come detto dal suo autore, è una raccolta di poesie che fotografa i momenti quotidiani, gli affetti più intimi e sinceri, i ricordi che ci permettono di ritornare bambini per un istante e l’amore in tutte le sue forme.

Nei versi del poeta passato e presente s’intersecano per mostrarci la bellezza e l’unicità della vita. Ricordiamo, infine, che il volume è disponibile nelle migliori librerie e su Amazon dallo scorso giovedì 20 maggio.

