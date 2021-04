Sai quanto guadagna Rudy Zerbi? Quatto quatto ha uno stipendio con cifre da capogiro

Ecco quali sono le cifre incredibili che arriva guadagnare l’insegnante di canto del talent show di Amici di Maria De Filippi.

Rudy Zerbi è sicuramente uno dei personaggi televisivi più amati di questi ultimi anni di televisione e di radio.

Abbiamo modo di vederlo ad Amici e in passato anche a Tu si que vales, la trasmissione di successo in onda Su Canale 5.

Il pubblico si chiede a quanto arrivino i guadagni di Rudy Zerbi. Siamo riusciti a scoprirlo per voi!

Il patrimonio di Rudy Zerbi

In molti, soprattutto tra i fan di Amici 20, si chiedono a quanto ammontino i compensi percepiti da Rudy Zerbi.

L’uomo è ormai un volto fisso nei programmi di Maria De Filippi e proprio questo fattore è stato sottolineato da Pio e Amedeo durante una delle puntate del serale di Amici.

Il duo comico ha evidenziato come la conduttrice, nel corso degli anni, abbia fatto arricchire Rudy Zerbi consentendogli di ritagliarsi un posto importante nel mondo dello spettacolo italiano.

In effetti, la vita di Rudy Zerbi è cambiata da quando ha incontrato Maria De Filippi e ora il suo patrimonio è vastissimo.

Guadagna come giudice di Tu si que vales come insegnante di Amici, ma anche come conduttore radiofonico.

Quanto guadagna Rudy Zerbi

In base ad alcune indiscrezioni, l’insegnante di Amici 20 arriverebbe a guadagnare ben 5.000 € a puntata durante la sua partecipazione al talent show di amici.

Nei panni di giudice di Tu si que vales, guadagnerebbe ancora di più visto il ruolo di rilievo che ha nel corso delle prime serate del programma.

Non è il noto, invece, quanto riesca a ottenere come conduttore radiofonico.

Se si sommano tutte queste cifre però si ottiene uno stipendio di tutto rispetto che garantisce una vita agiata e piena di comfort a lui e a tutta la sua famiglia.