Rudy Zerbi gay con gli spogliarellisti, ripreso mentre balla con coinvolgimento: il video diventa virale

Il conduttore e giudice del programma di Canale Cinque Tu si Que Vales Rudy Zerbi ha fatto divertire il pubblico con un simpatico siparietto.

Il conduttore e giudice della trasmissione condotta dalla bellissima Belen Rodriguez è tornato nel programma più agguerrito che mai. Zerbi infatti in queste ultime puntata della trasmissione è tornato, recitando un piccolo sketch insieme ad un gruppo di spogliarellisti.

A spingere Rudy Zerbi allo spogliarello è stata proprio Maria De Filippi. La conduttrice infatti, dopo aver appreciator lo spogliarello dei giovani che si sono presentati al programma, ha invitato l’amico e collega Rudy Zerbi di salire sul palco per assistere dietro alle quinte ad uno spogliarello con un finale un po diverso. Chi ha visto la puntata di Tu si Que Vales, saprà benissimo che i giovani spogliarellisti alla fine dello spettacolo sono rimasti in mutande, ma dietro le quinte invece si sono tolti tutto.

Lo sketch organizzato da Maria è continuato per un bel po, ma ormai i colleghi Maria De Filippi e Gerry Scotti ci giocano parecchio sulla sua sessualità ” ambigua”. Gli stessi spogliarellisti ungheresi infatti, hanno riso e scherzato con il conduttore:

Poi continua:

“Io e te ci conosciamo? Ma non alludere a nulla, smettila! Non abbiamo avuto nulla noi due. Ah, sì, ora ricordo, mammamia! Amico mio, come stai? Siamo rimasti amici perché è brutto sputare nel piatto dove si è mangiato. Quello che hai là sotto (le mutande, ndr) già lo so! Ci siamo amati, non posso ripudiare l’istinto animale che ho quando ti vedo, quinti ti dico per me vali”.