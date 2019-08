Rudy Zerbi irriconoscibile, lo scatto che i fan non avevano mai visto diventa virale – Foto

Rudy Zerbi, lo scatto inedito fa il giro del web. Il professore di ‘Amici di Maria De Filippi’ come non l’avete mai visto

Rudy Zerbi, classe 1969, è uno dei volti iconici della Radio e televisione italiana. Il conduttore è noto soprattutto per essere stato uno dei fondatori e giudici di ‘Italia’s got talent’ insieme a Maria De Filippi e Gerry Scotti e per aver collaborato insieme a grandi nomi della musica italiana, come Biagio Antonacci, Renato Zero e Gianni Morandi.

Nelle ultime ore, il noto produttore discografico, è balzato al centro dei gossip per uno scatto in cui stenterete a riconoscerlo. Pronti a vederlo?

Rudy Zerby ‘irriconoscibile’

L’ex giudice di Italia’s Got Talent, nelle ultime ore è finito al centro del gossip, a seguito di alcuni scatti fotografici, in cui appare irriconoscibile.

Le foto in questione risalgono a quando il professore di ‘Amici di Maria De Filippi’ aveva solo 22 anni, in cui mostra un look totalmente diverso da quello a cui siamo abituati a vederlo oggi, con i suoi capelli rasati e il suo affascinante sguardo da ‘duro’.

Rudy Zerbi, spuntano le foto dal passato

Nelle ultime ore a fare il giro del web, alcuni scatti spuntati dal passato, precisamente dal 1991 che ritraggono il figlio di Davide Mengacci, in versione hippy, con capelli un pò più lunghi del normale, gilet scamosciato, t-shirt stampata e l’iconico jeans dell’epoca a zampa d’elefante.

Li il noto conduttore radiofonico, contava appena 22 anni d’età, mentre era intento ad esibirsi in una canzone, piuttosto che stare li a ‘giudicare’.

Ecco come è cambiato Rudy Zerbi in 22 anni: