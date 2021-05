Rudy Zerbi emoziona il web con degli scatti inediti, ma poi confessa: “L’ho fatto di nascosto”.

Il professore di Amici 20, non smette mai di sorprendere i suoi follower, ma scopriamo cosa è successo a telecamere spente.

Chi ha vinto Amici 20?

La finale della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, ci ha regalato tantissime emozioni.

A partire dai due fidanzatini Giulia e Sangiovanni, che sono diventati una vera e propria coppia e durante l’esito della gara, si sono sdraiati a terra, tenendosi mano per mano fino alla fine.

Con sottofondo la canzone “We are the champions”, Maria De Filippi ha annunciato che ad aggiudicarsi il premio di 150 mila euro in gettoni d’oro è proprio Giulia Stabile.

Una grande soddisfazione per la diciottenne romana di origini catalane, che ha battuto il suo fidanzato nella finale.

In quel momento Giulia non smette di ridere e rivela di non aver affatto realizzato la vittoria di Amici, un momento indimenticabile per lei.

Maria De Filippi, prima di annunciare il vincitore ha chiesto ai due:

“Avreste mai pensato di sfidarvi in finale?”

Giulia ha confessato:

“Lui me lo aveva scritto in un bigliettino: ci vediamo in finale”.

Anche se il diciottenne di Vicenza non ha alzato la coppa, si potrà consolare con il successo dei suoi brani, che sta scalando tutte le classifiche più importanti.

Rudy Zerbi confessa: “L’ho fatto di nascosto”

Questa mattina Rudy Zerbi, dopo aver assistito alla finale di Amici 20, ha pubblicato delle foto inedite scattate proprio nello studio del programma di Maria De Filippi.

La vittoria di Giulia lo ha veramente commosso, per questo ha deciso di prendere il telefonino e immortalare i due finalisti con una serie di foto mentre si guardano innamorati sdraiati a terra con migliaia di coriandoli dorati che cadono sopra di loro.

Una scena indimenticabile, impossibile da scordare.

Ma nella didascalia del post, il professore di Amici si è complimentato con la ballerina e ha confessato:

“Complimenti per questa bellissima vittoria Giulia! Anche questa volta vi ho fatto un po’ di foto di nascosto.”

In tantissimi hanno apprezzato questi scatti rubati, infatti il post ha ricevuto un boom di like, ottenendo 200 mila mi piace e più di 1.500 commenti in meno di un’ora.