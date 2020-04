Uomini e donne, Rudy Zerbi corteggia Ida Platano ‘Donna meravigliosa’

L’amatissimo professore di Amici, Rudy Zerbi si è lasciato andare a delle confessioni particolari su Ida Platano, la dama di Uomini e donne

A fare il nome di Ida Platano è stato proprio Rudy Zerbi, il professore tanto temuto di Amici di Maria De Filippi.La bella Ida Infatti è stata molto amata per la sua storia turbata con Riccardo Guarnieri.

Ida sulla bocca del gossip

La bellissima Ida infatti è tornata di nuovo sulla bocca del gossip, non solo per la sua storia d’amore con Riccardo appassionando i milioni di telespettatori di Canale Cinque. A quanto pare uno dei suoi primi fan è proprio il temuto professore di Amici, Rudy Zerbi.

A quanto pare infatti a menzionare la giovane e bellissima Ida, è stato proprio Rudy in una diretta Instagram. L’uomo avrebbe speso parole molto speciali per la bella Ida, complimentandosi con il suo pubblico della belle persona che è :

“Ida Platano…Seguitela…E’ una donna meravigliosa con un cuore grande così…Davvero tanto grande…”

Parole che hanno fatto tanto piacere alla bella Ida.

Uomini e Donne, Ida risponde a Rudy

La bellissima dama del parterre femminile ha apprezzato molto le parole di Rudy Zerbi, tanto che ha ripubblicato nelle sue storie il video di Rudy ringraziandolo in pubblico.

Ida come le altre colleghe è anche lei chiusa in casa proprio a causa dell’emergenza corona virus. La donna però nonostante non sia più in tv, sta intrattenendo i suoi carissimi fans sui social. La donna ha espresso anche lei il suo parere di questa situazione cosi assurda raccomandato ai suoi fans di rimanere a casa per evitare il contagio. La stessa ribadisce sono purtroppo settimane difficili, ma ne usciremo più forti di prima.