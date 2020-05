Rudy Zerbi, chi sono i figli? Ecco tutte le curiosità!

Chi è Rudy Zerbi, il discografico tra i professori del programma di Canale 5, Amici di Maria De Filippi

Scopriamo insieme tutti i segreti di Rudy Zerbi!

Chi è Rudy Zerbi

Nasce il 3 febbraio del 1969 a Lodi, sotto il segno zodiacale dell’Acquario.

Sin da giovane insegue la sua passione per la musica, diventando disc jockey. Dopo alcune esperienze radiofoniche, inizia l’attività di talent scout e produttore discografico presso la Sony Music.

Decide poi di abbandonare tale attività, per partecipare a vari programmi televisivi, come Amici di Maria De Filippi, Tu si che Vales, Pequeños gigantes e The Winner Is, nelle vesti di giurato o di insegnante.

Dal 2010 è impegnato con Radio Deejay, mentre nelle estati del 2011 e del 2012 ha tenuto insieme la rubrica mattutina intitolata “Rudy Summer”.

Nel 2019 è ospite fisso del Maurizio Costanzo Show, giurato di Tu si Che Vales, e fino al 2020 prosegue con la sua attività di insegnante di canto nel talent show di successo di Canale 5 Amici di Maria De Filippi.

Dal 22 maggio 2020, sarà probabilmente tra i giurati del nuovo spin-off del talent show di Canale 5, Amici Speciali.

Chi sono i figli?

Zerbi è figlio di del conduttore di Rete 4 Davide Mengacci, di cui non sapeva l’esistenza fino a qualche tempo prima. I due si sono ricongiunti nel 2000, quando Rudy aveva già 31 anni. Padre e figlio sono anche stati ospiti del Maurizio Costanzo Show, dove si sono mostrati parecchio complici.

Il produttore discografico è padre di ben quattro figli, avuti da tre diverse compagne. La prima moglie è stata Simona, che gli ha dato due figli. Poi è venuto il turno di Carlotta Miti, nipote di Gianni Morandi, che ha dato alla luce il piccolo Edoardo Zerbi. L’attuale compagna è invece Maria Soledad Temporin, dalla quale ha avuto il suo ultimo figlio, il piccolo Leo, nato nel 2017.