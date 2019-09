La rucola la vediamo spesso in insalate, sulla pizza, nei piatti della tradizione culinaria mediterranea. Ma ti sei mai chiesto quali benefici ha questa deliziosa erbetta, dal retrogusto amaro? Scopri tutte le proprietà nutrienti della rucola.

Un’aggiunta meravigliosa, a sandwich e insalate, il razzo è una foglia di insalata ricca di sapore. Ma sapevi che ha una serie di benefici per la salute? Ecco 4 benefici di questa erba.

1. È anche noto come rucola e contiene molti nutrienti

Ciò include vitamina C, K e A, nonché alti livelli di nitrati. In effetti, fornisce molti dei benefici per la salute di cavoli, broccoli e cavoletti di Bruxelles.

Inoltre, contiene fibre, acido folico e ferro ed è povero di chilojoule che lo rende un’ottima scelta da includere nella dieta.

2. Proteggere dal cancro

Come altre verdure crocifere, contiene glucosinolati che vengono scomposti in potenti composti nel corpo. Questi composti proteggono le tue cellule dai danni e hanno dimostrato di inattivare le cellule tumorali.

3. Vitamina K per cuore, ossa e pelle sani

L’erbetta è decisamente ricca di vitamina K – contenente 109 mg di vitamina per 100 grammi.

La vitamina K regola la coagulazione del sangue in modo che le tue lesioni guariscano quando ti fai male. Aiuta anche a regolare la pressione sanguigna per un cuore più sano e assicura che il calcio venga trasportato alle ossa.

4. Potenzia la vista con la rucola

In questa verdura si trovano due antiossidanti, la luteina e la zeaxantina. Questi antiossidanti proteggono la macula dell’occhio dalla degenerazione. Proteggono anche dai danni causati dalla luce UV e dalla luce blu.

Pertanto, anche se sembra una piantina quasi insignificante, come ogni cosa della natura, ha delle potenzialità che forse non ci aspetta di trovare.

Pertanto, è davvero un bene aggiungere questa pianta alla propria dieta di tutti i giorni per beneficiare di tutte i suoi effetti positivi.