Ru486, pubblicate le nuove linee guida sulla pillola abortiva

La pillola abortiva Ru486 potrà essere somministrata entro le 9 settimane di gravidanza e non sarà più obbligatorio il ricovero.

Pillola abortiva Ru486: arrivano le nuove linee guida del Ministero della Salute attraverso una circolare ministeriale. In particolare, non sussiste più l’obbligo di ricovero dopo aver assunto la pillola. Cambia anche il termine massimo entro cui assumere la pillola ovvero entro le 9 settimane di gravidanza.

Il Consiglio Superiore di Sanità aveva dato un nuovo parere, pubblicato il 4 agosto scorso, in cui si raccomandava, tra le altre cose, come si legge su Ansa, di:

“effettuare il monitoraggio continuo ed approfondito delle procedure di interruzione volontaria di gravidanza con l’utilizzo di farmaci, avendo riguardo, in particolare, agli effetti collaterali conseguenti all’estensione del periodo in cui è consentito il trattamento in questione”.