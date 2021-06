Colpita da una grave emorragia cerebrale nel gennaio del 2020, qualche giorno fa si è risvegliata dal coma.

Una videochiamata con il figlio, una delle tante che in questi 14 mesi di degenza erano rimaste sempre senza risposta.

È bastata la voce di Andrea a realizzare quello che, forse, nessuno più si aspettava: il risveglio di sua mamma dopo oltre un anno di coma profondo.

Il miracoloso evento è accaduto nei giorni scorsi nella Rsa Leopardo di Parabiago, nel Milanese.

Una donna di 68 anni è uscita dal coma mentre il figlio Andrea era in videoconferenza.

L’anziana, originaria di Settimo Milanese, era stata ricoverata nel gennaio dello scorso anno, a seguito di un’emorragia cerebrale, non operabile.

“Ha mosso le labbra per dire ciao al figlio. Dopo quel primo movimento la signora ha parlato e ha fatto capire al figlio e all’operatrice che stava gestendo la chiamata che, in tutto questo tempo, ha sempre potuto sentire voci e stimoli, ma non riusciva a comunicare”