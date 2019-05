Royal Family, nuovo figlio in arrivo: l’indiscrezione fa il giro del web

Un nuovo lieto evento per la Royal Family e l’indiscrezione fa il giro del web, che punta i riflettori su William e Kate!

Un nuovo evento per la Royal Family, poco dopo la nascita del nuovo Principe Archie, che ha commosso tutti. Ma chi è in dolce attesa?

Quarto figlio per William e Kate?

Se ne parla da tempo e sembra proprio che per William e Kate sia arrivata l’ora del quarto figlio, anche se ora l’attenzione è per Archie – figlio di Meghan e Harry.

L’indiscrezione che la famiglia reale stia aspettando un nuovo bambino ha fatto immediatamente il giro del web e tutti, proprio tutti, hanno pensato agli inglesi e a un nuovo erede per il Principe William.

Purtroppo però, per adesso, resta solamente un’idea perché ad attendere un nuovo erede è un’altra famiglia reale meno in assediata dai media.

Andrea Casiraghi e Tatiana in dolce attesa

Belli, educati e lontano dai gossip – sono i reali di Monaco che da sempre ci hanno fatto vivere una favola moderna.

Bisogna ammetterlo, Charlotte, Andrea e Pierre rappresentano i reali perfetti, che incantano tutti sia per la loro storia e sia per il loro aspetto.

Meno assediati dai media, più rispettosi della propria privacy i Reali di Monaco conservano ancora quel grande pudore legato al protocollo.

Ma chi è che aspetta il quarto figlio? Come da indiscrezione lanciata dal settimanale “Oggi”, Andrea Casiraghi sta per diventare padre per la quarta volta.

La sua Tatiana Santo Domingo ha sfoggiato un abito premaman con un pancino in vista – avvistati durante il Gran Premio di Formula E.

William e Kate pareggeranno anche loro?