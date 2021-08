Il prossimo 14 agosto, la regina Elisabetta II dovrà fare un importantissimo annuncio, di cosa si tratta? scopriamolo.

Sarà deciso chi sostituirà Harry Windsor nel ruolo di Capitano e Generale dei Royal Marines: ma cosa ne pensa sua zia Anna? vi sorprenderà.

Harry Windsor, la decisione

Come tutti sappiamo, Harry Windsor quando era un Senior Royal, ricopriva anche il ruolo di Capitano e Generale dei Royal Marines.

Era anche stato decorato ed insignito di premi per la sua esperienza come pilota nelle missioni all’estero, ad esempio in Afghanistan.

Ma ora che ha lasciato la Famiglia Reale e si trova negli Stati Uniti con sua moglie Meghan, dovrà essere nominato un sostituto.

In tantissimi già stanno scommettendo sul nome della scelta del sostituto, come accade sempre nella terra della Regina Elisabetta II.

Il The Sunday Times ha rivelato di essere riuscito a scoprire proprio di chi si tratta e potrebbe essere un evento storico, dato che probabilmente potrebbe trattarsi di una figura femminile, ma questo lo scopriremo ufficialmente tra qualche giorno.

Royal Family: il 14 agosto l’annuncio

A quanto pare la regina Elisabetta II annuncerà il sostituito di Harry Windsor il 14 agosto.

Si vocifera che la persona favorita a prendere il suo posto sarebbe sua zia, la principessa Anna, che sarebbe davvero entusiasta e non vedrebbe l’ora di poter iniziare questo nuovo incarico.

Harry ha ricoperto il ruolo di Capitano e Generale dei Royal Marines per tre anni, come coronamento di dieci anni di servizio nell’esercito.

Invece in passato, suo nonno aveva portato avanti l’incarico per oltre 64 anni.

Purtroppo la rinuncia ai titoli, dopo il suo abbandono con Meghan dall’Inghilterra, è la cosa che gli è costata di più e come dice un famoso modo di dire “chi va a Roma perde la poltrona”.

