Rovigo, abusi su un minore con problemi psichici: in manette un 50enne

Una storia di abusi quella che arriva da Rovigo, dove un 50enne avrebbe violentato un ragazzino con problemi psichici e disturbo dell’apprendimento, in cambio di 5 Euro.

Abusi e violenza se**uale aggravata: queste le accuse per un rodigino, finito in manette dopo aver approfittato di un adolescente.

Abusi su un 15enne con problemi psichici

Gli aveva promesso 5 Euro in cambio di un incontro “privato” con lui. Così lo ha sequestrato, lo ha chiuso nella sua auto e lo ha costretto a subire abusi e violenze.

La vittima, come riporta anche Il Gazzettino, è un adolescente con problemi psichici e disturbi dell’apprendimento che un 50enne di Rovigo aveva convinto ad offrirgli prestazioni dietro pagamento.

Un’offerta che gli è costata anche l’accusa di induzione alla prostituzione.

L’uomo aveva sequestrato il ragazzino, lo aveva chiuso nella sua auto e aveva parcheggiato la vettura tra altre due auto, in modo che la vittima non potesse riuscire a scappare.

Dopodiché, quell’abitacolo è divenuto teatro di abusi e violenze, confermati dal referto medico e dalla testimonianza del 15enne stesso.

In manette un 50enne di Rovigo

Il ragazzino ha raccontato di essere stato attratto dall’uomo con la promessa di ricevere in cambio 5 Euro. Le accuse per il 50enne sono di induzione alla prostituzione, violenza se***ale, gravata dalla limitazione della libertà personale del 15enne, rinchiuso nella sua auto.

Lo scorso 5 febbraio il 50enne è finito in manette, dopodiché il giudice ha deciso la convalida dell’arresto. Ora l’uomo è detenuto nel carcere di Montorio, nella sezione protetta, in cui si trovano i detenuti finiti in carcere per reati come quelli di cui si è macchiato il 50enne.

Nella sua auto sarebbero state rinvenute altre tracce della violenza inflitta all’adolescente. Le indagini proseguono, anche per accertare se gli abusi subiti dal 15enne siano un episodio isolato o se siano un episodio reiterato nel tempo.