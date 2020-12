Rotolo di carne ripieno di funghi, il secondo completo e facile: ricetta deliziosa

Un secondo piatto delizioso e gustoso, completo e nutriente: Rotolo di carne ripieno di funghi. Facile e libidinoso, tutti lo ameranno.

Il Rotolo di carne ripieno di funghi porcini è il secondo piatto facile, libidinoso al quale nessuno sa dir di no.

Accompagnato da una teglia di patate croccanti sarà un piatto unico delizioso e irresistibile: un sapore deciso e invitante dato dal connubio salsiccia e funghi, la croccantezza delle patate e la morbidezza della carne vi stupiranno.

Perfetto per un pranzo in famiglia sarà una proposta culinaria gustosa per grandi e piccini, ottima da mangiare anche il giorno dopo riscaldato in ufficio.

Facilissimo da preparare, lo realizzerete in 15 minuti e sarete pronti per infornarlo. Scopri subito come cucinare il Rotolo di carne ripieno id funghi: segui tutti gli step della ricetta.

Rotolo di carne ripieno di funghi, la ricetta

Ingredienti

2 salsicce di prosciutto

1 fetta di lonza (800g)

180g speck

80g parmigiano grattugiato

120g funghi porcini

6 patate a pasta gialla

200g scamorza a cubetti

2 spicchi di aglio

sale q.b.

olio evo q.b.

rosmarino q.b.

pepe nero macinato fresco q.b.

Preparazione

Accendete il forno a 190° e foderate con la carta forno una pirofila abbastanza grande da contenere arrosto e patate.

1.Lavate e pulite i funghi porcini, tagliateli a pezzettini e togliete la pelle della salsiccia. Sbriciolatela in modo che in cottura si separi e si distribuisca in tutto il ripieno. Con l’ausilio delle forbici tagliate lo speck a pezzetti e riponetelo in una ciotola. Sbucciate le patate e tagliate a spicchi di ugual dimensione, mettetele in una ciotola e conditele con olio e sale.

2.In una padella antiaderente versate dell’olio evo, un pizzico di sale e l’aglio incamiciato. Lasciate insaporire per 30 secondi e poi aggiungete i funghi trifolati e la salsiccia. Lasciate cuocere 6-7 minuti e poi trasferite tutto in una terrina.

3.Aggiungete anche rosmarino, parmigiano, lo speck e la scamorza a pezzettini. Mescolate bene e il ripieno sarà pronto.

4.Appiattite con il batticarne la fetta di lonza e farcitela con il ripieno appena cucinato, avvolgete la fetta di lonza su stessa componendo una caramella. Legate l’arrosto con uno spago ben stretto facendo attenzione che non fuoriesca il ripieno.

5.Mettete il rotolo nella pirofila, uniteci le patate e condite con sale olio e pepe.

6.Infornate a 190° per almeno 45-50 minuti. A cottura ultimata sfornate e servite questo delizioso secondo piatto ancora ben caldo.

Buon appetito!