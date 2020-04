Rotolini di pasta sfoglia con prosciutto e formaggio, appetitosi e semplici

Rotolini di pasta sfoglia ripieni di prosciutto cotto e formaggio, la ricetta ideale per offrire un delizioso finger food ai vostri ospiti.

I nostri rotolini di sfoglia ripieni di prosciutto e formaggio: un antipasto molto sfizioso e appetitoso da gustare seduti oppure da offrire ad una cena in piedi.

Se avete già pronta la pasta sfoglia perché fatta da voi o comprata al supermercato allora sarete velocissimi a prepararli, in 30 minuti li servirete croccanti e con il cuore filanti ai vostri ospiti! Scorrete la ricetta fino alla preparazione degli involtini!

Se invece dovete preparare anche la pasta sfoglia in casa ecco la ricetta giusta per voi con dosi e tutti i passaggi da seguire!

Rotolini di pasta sfoglia: Ingredienti e Preparazione

Prima di preparare gli involtini di pasta sfoglia dobbiamo preparare la pasta sfoglia. Potete usare una pasta sfoglia acquistata al supermercato se volete fare tutto più velocemente.

Ingredienti pasta sfoglia fatta in casa

150g farina 00

75g acqua fredda

sale q.b.

100g burro ammorbidito

Preparazione pasta sfoglia fatta in casa

Impasto della pasta sfoglia:

Usate la planetaria con il gancio a foglia oppure, se ne siete sprovvisti, potete usare una ciotola e una forchetta cercando di non scaldare l’impasto con il calore delle mani, maneggiatelo lo stretto indispensabile! Nella planetaria inserite 30g di farina 00 e tutto il burro ammorbidito, azionate il gancio e fate amalgamare gli ingredienti. Quando la farina avrà ben assorbito il burro prendete il composto e dategli una forma sferica con le mani, velocemente senza scaldarlo. Riponetelo tra due fogli di carta forno e stendetelo con un mattarello dandogli una forma rettangolare e uno spessore di circa mezzo centimetro, mettetelo poi in frigo a raffreddare. Nel frattempo impastate la restante farina con una presa di sale e l’acqua fredda, otterrete un impasto morbido. Dategli una forma sferica e riponetelo sul piano di lavoro infarinato. Ora stendetelo aiutandovi con un mattarello dandogli una forma rettangolare con i lati lunghi in verticale e quelli corti in orizzontale. Dovrà essere più grande del precedente che avete riposto in frigo. Prendete l’impasto rettangolare dal frigorifero e posizionatelo al centro del rettangolo appena steso.

Piegatura della pasta sfoglia:

Iniziamo la piegatura. Ripiegate le due estremità laterali lunghe in modo che ricoprano completamente il panetto più piccolo, lasciate i due lati corti,in alto e in basso, aperti. Prendete il mattarello e spianate dal basso verso l’alto e viceversa appiattendo l’impasto e livellandolo. Adesso ruotate vostro rettangolo di 90° disponendolo sul piano di lavoro orizzontalmente in modo d’avere dalla vostra parte il lato lungo. Ora sollevate il lato corto di destra e ripiegatelo verso il centro del rettangolo, fate la medesima cosa con il lato sinistro. Ora ripiegate su stessa la pasta come se doveste chiudere un libro, avrà una forma quasi quadrata. Riponetelo in frigo a raffreddare per 15 minuti.

Trascorsi i 15 minuti stendete l’impasto a forma di rettangolo e ripetete l’operazione di piegatura per altre 4 volte riponendolo in frigo 15 minuti tra una piegatura e l’altra. Dopo l’ultima piegatura lasciate raffreddare il panetto in frigorifero per 1 ora.



Ingredienti per Rotolini di sfoglia ripieni

Pasta Sfoglia

120g Prosciutto cotto a dadini

150g Scamorza sottile

180g Stracchino

2 Tuorli

70g Parmigiano grattato

Sale q.b.

Pepe q.b.

1 Uovo sbattuto

Preparazione Rotolini di sfoglia ripieni

Preriscaldate il forno a 180°e foderata una leccarda da forno. In una ciotola preparate il ripieno per farcire i rotolini: mescolate lo stracchino, i tuorli, il sale, il pepe e il parmigiano grattato. Stendete la vostra pasta sfoglia a forma rettangolare, disponetela su un foglio di carta forno e spalmate il ripieno lasciando 1 cm dal bordo. Ora stendete le fette di prosciutto e la scamorza a fette sottili a copertura. Arrotolate la sfoglia dal lato corto, formando un grande rotolo e tagliatelo a rondelle di uguali dimensioni. Disponete i rotolini su una leccarda da forno foderata con la farcitura rivolta in su e spennellate la superficie con l’uovo sbattuto. Cuocete in forno a 180° per 20 minuti circa, saranno pronti quando risulteranno gonfi e ben dorati!

Sfornatele a cottura ultimata e servitele bollenti!

Buon appetito!

