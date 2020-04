Rossetto nude, guida alla scelta della tonalità perfette per te

Il rossetto nude è un vero e proprio rossetto con tutte le sfumature del caso. Ma qual è quella perfetta per te? Scopriamolo insieme.

L’obiettivo del rossetto nude è quello di dare a tutto il make-up un aspetto naturale e sofisticato.

Per un look acqua e sapone

Il rossetto nude può donare un aspetto elegante e sofisticato pur rimanendo molto naturale. Il pericolo scivolone, però, è dietro l’angolo in quanto la nuance del rossetto scelto può essere sbagliata e far apparire slavato l’intero make-up. Ecco perché bisogna scegliere il rossetto nude perfetto al proprio sottotono di pelle.

Generalmente il nude look è quello da cui si parte quando ci si inizia a truccare. Anche per le labbra, si predilige un colore neutro che permette di ottenere subito un aspetto curato. Del resto, molte donne continuano ad utilizzarlo anche quando diventano più esperte nel truccarsi perché, magari, non amano mettere in mostra le labbra con toni più accesi.

Come scegliere la nuance perfetta

Negli ultimi anni, i rossetti nude spopolano anche sulle passerelle e molte icone lo hanno fatto diventare di tendenza. Ecco perché, anche le case cosmetiche si sono adeguate facendo in modo che esistano tanti nude quanti sono i sottotoni della pelle. Dunque vanno dalla gradazioni del beige fino al rosato, passando per l’avorio. Poi, alcune case cosmetiche si sono inventate il grege che unisce il beige al grigio. L’obiettivo del rossetto nude è quello di coprire le labbra con un velo di colore che si avvicina, quanto più possibile, alle proprie labbra.

Per evitare scivoloni è necessario scegliere il rossetto nudo non solo seguendo il tono della propria carnagione ma anche l’effetto che si vuole ottenere: naturale, dal finish lucido, matte.

La regola base resta, comunque, quella di guardare al proprio sottotono. Se hai un sottotono:

freddo sceglierai le tonalità rosate che conferiscono subito un aspetto bonne mine.

caldo sceglierai un nude che tende al beige.

Non sai a quale sottotono appartieni? Scopriti il polso ed osservalo alla luce naturale, meglio se direttamente in pieno sole. Se le vene del polso tendono al blu allora hai un sottotono freddo. Se, invece, tendono al verde allora il tuo sottotono è caldo.