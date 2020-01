Rossella Brescia, chi è la nota ballerina italiana: Luciano Cannito, ex marito,...

Chi è Rossella Brescia, la nota ballerina e conduttrice italiana, attualmente impegnata con i suoi spettacoli teatrali

Scopriamo tutti i segreti dell’ex insegnante di ballo di Amici di Maria De Filippi e conduttrice di Colorado, Rossella Brescia.

Chi è Rossella Brescia

Rosa Brescia, detta Rossella nasce a Martina Franca, il 20 agosto del 1971. Si fa conoscere nei primi anni ’90, quando vince il titolo di Miss Sorriso Puglia nel 1992.

Qualche anno dopo debutta in tv come ballerina, facendo parte del corpo di danza di Tutti a casa nel 2004, e di molti altri programmi Rai e Mediaset. Il successo arriva con Amici di Maria De Filippi, per cui ha svolto il ruolo di insegnate di ballo dal 2001 al 2003.

Passa al mondo della conduzione nel 2004, quando inizia a presentare Colorado, esperienza che durerà fino al 2010. Nel frattempo è speaker su RDS dal 2006, dove conduce la trasmissione Tutti pazzi per RDS.

Attualmente è impegnata con i suoi spettacoli a teatro, una delle sue grandi passioni da quando si è avvicinata al mondo della recitazione.

Ex marito e compagno Luciano Cannito

Per quanto riguarda la vita sentimentale della ballerina, sappiamo si sia sposata nel 2000 con Roberto Cenci, celebre regista televisivo italiano. I due si sono sperati nel 2004.

In seguito, si lega a Luciano Cannito, coreografo e regista, personaggio di primo piano nel mondo dello spettacolo italiano e internazionale.

Nasce a Isola del Liri, il 29 marzo del 1962, e con il suo spettacoli calca i palcoscenici più importanti del mondo, compresi il Metropolitan di New York, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, l’Orange County Performing Arts Center di Los Angeles, il Place des Artes di Montréal, il Teatro dell’Opera di Roma, il Grand Theatre de Bordeaux, Tulsa Ballet, il Teatro dell’Opera di Tel Aviv, il Teatro Nazionale dell’Estonia, il Festival Roma Europa, il Teatro dell’Opera di Nizza.

Nel 2004 realizza il suo primo film per il cinema, “La lettera”, prodotto da Zeal e distribuito da Sky e Minerva Pictures International. Dal 2010 al giugno 2013 ha inoltre ricoperto la cattedra di Danza Classica e Neoclassica nella scuola televisiva Amici di Maria De Filippi.