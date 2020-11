Rosita Celentano rivela perché Rosalinda rasa sempre i capelli: l’inaspettata rivelazione

Una rivelazione inaspettata su sua sorella Rosalinda. Perchè la concorrente di Ballando con le Stelle si rasa i capelli? Ecco la verità.

Come rivelano i commenti dei migliaia di followers che seguono la bellissima figlia di Adriano Celentano, Rosita è un personaggio molto amato.

Spesso ama trascorrere del tempo con chi la segue attraverso delle dirette sul suo canale, durante le quali si chiacchiera di tutto, dall’attualità a consigli sul benessere o sull’amore.

Durante una delle sue dirette come riporta meteoweek.com, si sarebbe lasciata sfuggire un particolare dettaglio sulla sorella Rosalinda.

A tal proposito la sorella maggiore delle Celentano ha rivelato ai suoi followers la ragione per cui la concorrente di Ballando con le Stelle, da anni porta i capelli rasati. Il motivo ha lasciato i fan senza parole.

Rosalinda Celentano: perchè sfoggia la chioma rasata a zero

Durante le ultime settimane abbiamo apprezzato la bellissima terzogenita di Adrian, nel talent Show condotto da Milly Carlucci al fianco della la maestra di ballo Tina Hoffman.

In molti nel corso di queste sue apparizioni in Tv come concorrente di Ballando con le Stelle, si sono chiesti il motivo per cui a differenza della sorella che sfoggia una chioma lunghissima e folta lei invece li portasse rasati.

Secondo quanto rivela Rosita sul suo canale il motivo sarebbe tutt’altro che mera praticità, ma sarebbe una ‘cosa di famiglia’.

Rosita ‘vuota il sacco’

Rosalinda è indiscutibilmente affascinante senza la sua folta chioma, ma questo rituale nasconde una motivazione che come accennato va al di là della mera praticità dell’avere i capelli cortissimi.

Pare che porti i capelli rasati per non ‘far sfigurare le donne della famiglia Celentano’, scrive meteoweek.com.

A differenza sua la sorella Rosita, conduttrice e attrice di successo invece, ama la capigliatura fluente e naturale, senza appesantirla con tinture chimiche, poichè consapevole del tempo che passa, vuole abituarsi lentamente a quello che sarà il suo aspetto sempre più maturo.