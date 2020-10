Celentano ‘Mi ritiro da tutto’ La figlia di Adriano lascia perdere e cambia vita: la drastica decisione

La figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori fa un’inaspettata confessione sui social: cambia vita, fan basiti.

Tramite il suo account Instagram, Rosita Celentano ha fatto una confessione che ha lasciato i suoi fan senza parole.

La figlia di Andriano Celentano e Claudia Mori ha parlato di quale sarà il suo futuro in tv.

Rosita Celentano, l’inaspettata rivelazione

Oltre ad essere figlia d’arte, Rosita Celentano si è fatta conoscere per il suo talento e la sua professionalità. Il debutto arriva nel 1975 in veste di attrice in Yuppi, in cui recita una piccola parte insieme ai suoi genitori. Negli anni successivi, prende parte ad una serie di pellicole di successo come Mak π 100.

Debutta anche nel mondo della musica con con il 45 giri Dal tuo sguardo in poi/Dal tuo sguardo in poi(strumentale) (etichetta Clan Celentano), che non riscuoterà molto successo.

La figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori è molto attiva anche sui social. Tramite il suo account IG, la donna ha risposto ad alcune domande dei suoi follower, rivelando quali saranno i suoi progetti in futuro.

La nota attrice cambia vita

In una delle stories pubblicate su IG, Rosita Celentano ha fatto una rivelazione che ha spiazzato tutti. Alla domanda di un utente ” Con chi ti piacerebbe recitare in futuro?”. L’attrice ha risposto in questo modo:

L’attrice ha deciso di annunciare ai suoi fan i piani nel suo prossimo futuro. Pare che la sua intenzione sia quella di diventare una contadina. Progetti che la vedrebbero, dunque, lontano dalle luci dei riflettori.