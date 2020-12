Ricordate Roshelle di X Factor? Oggi sui social è una bomba di sensualità

Uno dei talenti più interessanti di X Factor è sicuramente Roshelle: la bella cantante oggi è un’esplosione di sensualità e provocazione.

Sicuramente vi ricorderete di lei e non solo per lo pseudonimo di Roshelle, ma soprattutto per il suo bellissimo talento canoro e la sua notevole bellezza. Da quanto ha partecipato alla nota gara canora, Rossella- questo il suo vero nome- ha fatto tanta strada ma da poco ha esordito con la sua nuova hit.

Nella sua arte e nel modo di apparire davanti alle telecamere è stato sempre evidente il tema della passione. Nel video del suo nuovo progetto la vediamo esprimere se stessa nella più totale sensualità.

Roshelle, sensualissima nel suo nuovo video

Su Youtube, il suo nuovo singolo ha ovviamente avuto già tantissimi commenti e visualizzazioni. Ma ciò che spicca in maniera evidentissima è la sua capacità di attrarre lo sguardo su di sé. Su instagram vanta un grande sostegno da parte dei numerosissimi fan.

Dopo X Factor sono tanti i successi che la cantante ha portato a casa.

I risultati ci sono, ma ovviamente non sono abbastanza per una come lei che punta al massimo. Tutti ricordano che durante la partecipazione al talent divenne in breve tempo la preferita di Fedez.

Il nuovo successo di Roshelle

Ma non è stato solo il rapper milanese a credere sin da subito nel suo talento. La cantante ha avuto l’appoggio della giura in toto. Sicuramente ciò che la rende speciale, è anche la sua capacità di evolversi e non solo in senso artistico.

Rossella ama cambiare sempre il suo aspetto artistico, un po’ come per comunicare un’altra epoca della sua vita, un’altra fase.

La sua immagine oggi piace tantissimo. L’abbiamo conosciuta grazie al suo casquet di capelli viola, che tende a conservare come un marchio di fabbrica anche perché è una delle cose che ai suoi fan piace tantissimo.

Ma di certo nell’abbigliamento, sempre più esiguo, la metamorfosi è evidente.