Roshelle, svolta bollente: niente intimo sui social, foto da bannare dopo X-Factor

Un’artista decisamente affascinante. Dopo X-Factor però di lei non si è sentito parlare moltissimo. La svolta bollente era solo questione di tempo.

Senza il suo rosa nei capelli sicuramente non sarebbe più la Roshelle che tutti conoscono.

L’artista ha sempre giocato molto sul suo look ma quei capelli così vivi rappresentano forse un po’ il fuoco della sua anima.

Roshelle, svolta caliente dopo X-Factor

Crescendo, molte artiste come Roshelle, cominciano a giocare anche con la propria immagine. Sicuramente foto sui social con outfit più o meno coprenti sono un must. Questa volta l’ex talento di X-Factor ha voluto giocare con le sue abbondanti forme.

La cantante è solita stupire con i suoi look, ma ultimamente le sue foto audaci sono sempre di numero maggiore. E’ sicuramente uno dei modi in cui ama più esprimere il suo estro artistico e questo si è percepito sin da subito attraverso i suoi capelli dal colore fortemente evidenziato.

Le polemiche ovviamente non sono mancate nemmeno per lei, soprattutto dopo la pubblicazioni di alcuni videoclip in cui il suo corpo appare appena coperto. Ma lei ha sempre professato una voglia di arte libera da limiti in tutti i sensi.

Un look da infarto

Con una foto da crepacuore, la cantante ha annunciato ai suoi fan l’uscita dell’album del rapper milanese Rkomi, “Taxi Driver“, che contiene il brano “Paradiso vs Inferno“, al quale ha preso parte.

La collaborazione con dj Shablo avrà sicuramente dato vito ad una canzone che diventerà una delle più ascoltate in Radio. Ma l’attenzione del post ricade in maniera più che evidente sulla scollatura abbondante della cantante.

La giacca aperta fa chiaramente intuire l’assenza di un reggiseno che lascia completamente libero il notevole décolleté. La collana dorata non fa altro che enfatizzare la sua bellezza che ha conquistato più di 27 mila like in poche ore.