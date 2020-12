Giovanna Civitillo riceve un regalo speciale in camerino, ma da un altro uomo. Per il conduttore de I Soliti Ignoti, un colpo basso.

Quello di Giovanna Civitillo e Amadeus è uno dei profili più seguiti dai telespettatori italiani, molto amati per la loro semplicità. Tanti sono a conoscenza dell’estrema gelosia del conduttore nei riguardi della moglie.

I due come è noto saranno protagonisti del prossimo Festival di Sanremo, Amadeus nelle vesti di conduttore, mentre lei come lo scorso anno dovrebbe essere dietro le quinte della celebre competizione canora.

Poche ore fa qualcosa ha turbato gli utenti, il dettaglio non è rimasto inosservato. Scopriamo di più.

La moglie di Amadeus riceve un regalo da un altro uomo

Molto attivi sui social, in particolare Giovanna Civitillo, la coppia ama mostrare la propria quotidianità sia privata che professionale.

Poche ore fa tra le stories del profilo della celebre coppia, un post che ha lasciato perplessi i fan.

Giovanna Civitillo corteggiata da un altro uomo?

Andiamo per ordine. Tra gli aggiornamenti Instagram sono è infatti comparsa la foto di un regalo inaspettato, un bellissimo mazzo di fiori inviati con affetto alla moglie del conduttore de I soliti Ignoti.

Chi è il mittente dell’inaspettato regalo?

Si tratta di un dono del Sindaco di Sanremo. Per gli utenti che avessero strabuzzato gli occhi richiamando all’attenzione il gesto di galanteria ricevuto dalla Civitillo può star sereno.

I fiori sono infatti un affettuoso dono di benvenuto offerto dalla Città di Sanremo, città dei fiori, come di consuetudine alle donne.

Scelti i 26 interpreti della nuova edizione Sanremo 2021

Come è noto poche ore fa sono stati resi pubblici i nomi dei big che prenderanno parte alla celebre competizione canora.

Quest’anno come ricorda Amadeus in una recente intervista, saranno due in più le canzoni, essendo questa particolare edizione dedicato al tema della rinascita, dati i tempi avversi che l’Italia (e il mondo intero) sta vivendo.

Sicuramente tra i partecipanti non vi sarà Al Bano Carrisi, il quale in cuor suo non sente lo spirito adatto per poter affrontare la trasmissione, così come dichiarato in una delle sue ultime interviste.

Ecco ora i 26 big in gara annunciati recentemente sulla pagina ufficiale di Sanremo:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Il pubblico fan della storica gara attende con ansia!