Rose del deserto alla nutella: dolcetti facilissimi pronti in 7 minuti

Le rose del deserto alla nutella: un dessert senza cottura, facilissimo e molto invitante. Un dolce da frigo strepitoso, pronto in 7 minuti.

Avete bisogno di un dessert veloce e semplice da fare? Le rose del deserto alla nutella sono la scelta giusta, facilissime e buonissime si preparano in 7 minuti.

Un dolce economico e facilissimo da realizzare! Pochi ingredienti per un risultato così appetitoso che un dolcetto tirerà l’altro e in un batter baleno saranno finiti!

Sono così facili e veloci da fare perché sono senza cottura in forno, ma dovranno riposare in frigorifero qualche ora prima di essere serviti.

Non servono utensili particolari per preparare questi dolcetti e non sporcherete nemmeno la cucina per fare le rose del deserto, scopriamo la ricetta e prepariamoli insieme!

Rose del deserto alla nutella: Ingredienti e Preparazione

Ingredienti per circa 20 rose del deserto

30g cacao in polvere

230g nutella

130g zucchero

120g burro

120 ml latte

30g granella di nocciole

150g cornflakes (fiocchi di mais)

Preparazione

Preparate un vassoio foderandolo di carta forno su cui riporrete le vostre deliziose rose del deserto a riposare in frigorifero. In un pentolino mettete a scaldare il burro, il latte, il cacao e lo zucchero mescolando con una frusta finché tutti gli ingredienti non saranno ben sciolti. Quando arriverà ad ebollizione potete spegnere e togliere dal fuoco, aggiungeteci la nutella e mescolate per farla sciogliere completamente. In una terrina mettete i cornflakes e la granella di nocciole, mescolate e poi versateci il composto di cioccolato. Con l’aiuto di un cucchiaio prelevate una piccola porzione di impasto e posizionatelo sul vassoio foderato di carta forno formando un “mucchietto”, continuate così fino ad esaurimento e le rose del deserto saranno pronte per riposare in frigorifero. Otterrete circa 20 rose del deserto con queste dosi, lasciatele riposare in frigorifero per 3-4 ore prima di servirle!

Quando le tirerete fuori dal frigorifero la nutella si sarà solidificata completamente e le rose del deserto saranno croccanti e deliziose ad ogni morso, irresistibili!

Buona merenda!

