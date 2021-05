Ormai è guerra aperta. Da naufraga clemente e tollerante, Rosaria Cannavò ora si rivela anti-Fariba. La metamorfosi avviene sulla spiaggia di Playa Arrivista, dove redarguisce la cinquantottenne persiana.

Si respira un clima di forte ostilità tra le naufraghe di Playa Arrivista. A scontrarsi sono Rosaria Cannavò e Fariba Tehrani, che hanno discusso animatamente mentre Isolde Kostner mandava gli auguri di compleanno a suo marito Werner.

L’Isola dei Famosi 2021, volano stracci tra le due naufraghe arriviste

Mentre Isolde Kostner registrava gli auguri di compleanno per suo marito Werner, Rosaria Cannavò ha trovato inaccettabile il fastidioso brusio causato dalla logorroica Fariba ed è partita all’attacco per silenziarla.

Come un fiume in piena, la permalosa Fariba è andata in escandescenze e si è difesa, negando di aver parlato nel momento meno opportuno. Ne è seguito un battibecco in cui la Cannavò non è più riuscita a prendere la parola.

Uno scontro velenoso il loro, che si è protratto per diversi minuti e non ha trovato alcun chiarimento. Per placare gli animi e concludere l’interminabile botta e risposta, è dovuta intervenire Isolde Kostner. L’ex sciatrice alpina si è frapposta tra le due naufraghe e con garbo le ha esortate a non litigare.

Ieri Rosaria Cannavò ha attaccato Fariba perché ha detto “Oh che romantico” mentre Isolde faceva gli auguri al marito e aveva chiesto a tutti di far SILENZIO. Fariba si è incazz*ta #isola — Zaira Chiari (@ChiariZaira) May 7, 2021

Rosaria a fariba “a te bisogna darti sempre ragione sennò ti arrabbi”#isola — Sofia2000 (@Sofysofia2000) May 6, 2021