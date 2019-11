Rosanna Parodi è stata cercata in lungo e largo, sperando si fosse messa al riparo da qualche parte. Invece la furia del maltempo le ha portato via la vita: ecco chi era questa donna amata da tutti

Rosanna Parodi è una delle vittime del maltempo di questi giorni, ingoiata dal fiume di Alessandria mentre cercava di svolgere il suo lavoro.

Chi era la donna ingoiata dal fiume ad Alessandria

Una donna di 52 anni dipendente da 11 anni della Casa di Riposo di Sezzadio – Alessandria – che viene ricordata dai suoi colleghi come una donna straordinaria.

Una persona che non si è fermata nemmeno davanti all’allerta maltempo e che sperava di poter raggiungere i suoi anziani che hanno chiesto la sua presenza.

La sua grande dedizione per il lavoro è stata eccellente sino all’ultimo:

“una persona preziosa, per bene e solare. veniva sempre a lavoro, anche con la neve alta”

Ha commentato commosso il direttore della Casa di Riposo. Ieri è uscita di casa nonostante il maltempo, ha preso la macchina e ha parcheggiato lungo una via – visto che la strada era stata chiusa al traffico per la piena del fiume.

La donna ha quindi deciso di proseguire a piedi per raggiungere la struttura dove gli anziani la aspettavano. In un attimo la forza dell’acqua l’ha travolta trascinandola via in un solo secondo.

I testimoni presenti durante questo tragico momento si sono dovuti aggrappare a dei rami, assistendo impotenti a quanto accaduto alla donna.

Il ritrovamento del corpo

Per tantissime ore i Vigili del Fuoco l’hanno cercata, sperando appunto si trovasse da qualche parte: ma nel pomeriggio purtroppo è stato rinvenuto il suo cadavere.

La donna lascia marito e un figlio, nel grande dolore di tutte le persone che da lei hanno sempre ricevuto amore e un sorriso: