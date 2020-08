Rosanna Lambertucci ‘Ho perso 5 figli, Elisa aveva solo pochi giorni’

Rosanna Lambertucci, la triste rivelazione sulla sua vita privata: il ricordo di sua figlia Elisa commuove i telespettatori

Quest’oggi è andata in onda una nuova puntata di Io e Te, condotta da Pierluigi Diaco.

Tra gli ospiti dell’appuntamento odierno, anche Rosanna Lambertucci che ha condiviso un momento particolarmente doloroso del suo passato.

Rosanna Lambertucci, la triste confessione

Il programma dell’Estate più amato dagli italiani è, senza alcun dubbio, Io e Te condotto da Pierluigi Diaco. Come in ogni appuntamento, il conduttore romano intrattiene il pubblico a casa con chiacchierate ‘intime‘ con gli ospiti in studio.

Quest’oggi, il noto presentatore ha accolto nel suo salotto Rosanna Lambertucci, la quale oltre a ripercorrere i momenti più importanti della sua vita privata ha fatto una confessione sul suo passato: le sue parole hanno commosso tutti i presenti.

La morte della piccola Elisa

Nel corso della sua lunga intervista, Rosanna Lambertucci ha raccontato le tappe più importanti della sua vita professionale. Il volto di La salute vien Mangiando in onda su Alice Tv, ha voluto anche condividere un drammatico momento.

Dopo il matrimonio, all’età di 19 anni, ha subito ben 5 aborti e la morte della piccola Elisa pochi giorni dopo la sua nascita:

‘Mi sono sposata molto giovane. E sono stata costretta a visitare spesso gli ospedali come protagonista per motivi di gravidanze che andavano male’

La conduttrice ha poi affermato che dopo la perdita di cinque bambini, è venuta a mondo la piccola Elisa che è morta pochi giorni più tardi.

‘Dopo aver perso cinque figli, mi era nata una bella bambina che si chiamava Elisa, ma è morta dopo pochi giorni’.

Il suo triste racconto ha lasciato tutti senza parole.