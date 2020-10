Rosalinda Celentano ‘Sembro un ragazzo, sto male….’: dopo il tumore, il dramma per il suo aspetto

La figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori solo adesso sta parlando di quanta sofferenza c’è nella sua vita apparentemente bella.

Una vita non perfetta per tanti motivi quella di Rosalinda Celentano. Grazie alla sua esperienza a Ballando con le stelle, l’attrice sta rivelando tutti i suoi drammi, a partire dal tumore al seno che ha dovuto affrontare poco tempo fa.

Nonostante le critiche e il ‘bullismo’ Rosalinda Celentano non ha perso ha sua bella anima. La concorrente di Ballando con le stelle, nel programma di Milly Carlucci, sta dimostrando oltre ad un innato talento per la danza anche una sensibilità speciale.

Con un post su Instagram ha rivelato alcune sfumature della sua vita che lasciano senza parole.

Rosalinda Celentano e il look mascolino

Un cognome come il suo non è facile da gestire. Può aprirti tante porte ma anche esporti a molti giudizi inopportuni o quantomeno fuori luogo. Il padre non ha mai fatto mistero delle sue inclinazioni politiche e questo ha messo in serie difficoltà tutta la famiglia.

Grazie alla inseparabile compagna di ballo Tina Hoffman e alle sue incantevoli prestazioni da ballo, Rosalinda sta mostrando di che basta è fatta.

Non ha mai nascosto al sua omosessualità ed è proprio di questo che ha parlato nel suo ultimo post. Esteticamente, infatti, Rosalinda ha uno stile mascolino: rasa i capelli e il suo abbigliamento non ha molto di femminile.

Una scelta non casuale, ma pensava e voluta. Rosalinda si sente più a suo agio così. Ciò nonostante la sua femminilità resta sempre e comunque, nonostante molti la scambiano per un uomo.

Lo sguardo che tradisce

Nel post pubblicato su instagram poche ore fa appare il volto della mamma, quando era giovane e faceva l’attrice. Le invidiava il Rimmel Rosalinda. Il suo sguardo era intriso di femminilità, come quello della figlia in gara a Ballando.

Per questo Rosalinda ribadisce il suo essere donna, sia dentro che fuori e il post pubblicato non ha altro scopo se non quello di indurre le persone a non giudicare limitandosi all’involucro.