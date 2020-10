Rosalinda Celentano confessa le relazioni con la Bellucci e la Argento: i dettagli sui rapporti

Rosalinda Celentano rivela dopo anni quello che c’è stato con la Bellucci e Asia Argento. La rivelazione è sconvolgente.

La bella concorrente di Ballando con le stelle continua a far parlare di sé, questa volta per ragioni che hanno a che fare con i suoi sentimenti. La figlia del Molleggiato, in una delle sue ultime interviste, ha rilasciato dichiarazioni piuttosto sconvolgenti riguardo al suo passato amoroso rivelando dettagli privati inediti.

Rosalinda ha sempre cercato di evitare il gossip tenendo privata la sua vita dopo il set. Ma la ballerina di Ballando con le stelle, ultimamente, ha deciso di raccontare diversi aspetti che non ha mai svelato a nessuno.

Rosalinda e le sue relazioni

Tutti sanno della sua omosessualità, ma pochi conoscono i nomi delle donne con cui Rosalinda Celentano ha avuto il piacere di condividere momenti d’amore. In coppia con la ballerina Tinna Hoffman Rosalinda sta dando prova di avere ereditato dal famoso papà la passione per il ballo in tutte le sue sfumature.

Non tutti sanno che nel suo passato ci sono nomi di donne, con cui ha avuto una relazione amorosa, molto noti ma soprattutto non omosessuali, almeno ufficialmente.

La Celentano ha raccontato e confermato che con Monica Bellucci, nota attrice e modella, c’è sempre stata un’attrazione, soprattutto quando entrambe erano più giovani.

Le due però si sono fermate a baci, non sono andate oltre. Quindi non si può definire una vera e propria relazione, piuttosto un rapporto speciale. E con Asia Argento? Rosalinda confessa:

“Con Asia limoniamo. Lei mi mette la lingua in bocca e la gente passa e ci guarda schifata, Si spaventa di queste cose perché ha paura dell’amore”.

La nuova Rosalinda a Ballando

Grazie al programma di Milly Carlucci Rosalinda Celentano sta mostrando al mondo che il suo non è solo un cognome, ma è un talento ereditato da due stelle dello spettacolo italiano.

Il programma rappresenta per lei un momento di rinascita dopo periodi bui e infelici, come quello vissuto poco tempo fa per via del tumore che l’ha colpita.

Rosalinda, coerentemente, gareggia con una donna e questo ovviamente non è andato bene a tutti. Le polemiche non mancano mai. Ma come lei stessa ribadisce spesso, l’amore e l’arte non hanno sesso.