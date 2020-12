Rosalinda Celentano, bruttissimo annuncio: la cattiva notizia dopo Ballando

L’Ex concorrente di Ballando Con le Stelle ha sconvolto i fan sui social con il suo ultimo post. La notizia inaspettata lascia tutti senza parole.

Rosalinda Celentano è stata una delle concorrenti più amate di questa ultima edizione di Ballando Con Le Stelle.

Accompagnata dalla grazia di Tinna Hoffmann, con le loro performance hanno fatto sognare i telespettatori.

Di recente la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori ha preso in contropiede i suoi follower su Instagram con il suo ultimo post.

L’annuncio inatteso ha lasciato tutti senza parole. Ecco che cosa è accaduto.

Rosalinda Celentano: ‘Ci ho provato’

Rosalinda Celentano è stato certamente uno dei volti più apprezzati di questa edizione di Ballando con le Stelle, con il suo carattere forte, tenace, carismatico e diretto.

Scolpite nella pietra le sue parole durante una recente intervista, in cui ha spento le critiche verso lei mosse per il suo danzare con la Hoffmann data l’impossibilità, causa Covid del maestro Peron:

‘Ballo con una donna, è una polemica gratuita. Vogliono sempre mettere una targa, un numero, quello è omosessuale. È una cosa che mi ha sempre fatto orrore’

e ancora:

‘L’amore e l’arte non hanno un sesso. Sin da piccola avrei voluto un mondo senza sesso e avrei voluto nascere senza sesso’

rivelò la qualche mese fa l’attrice, che ha sempre parlato con orgoglio e senza tabù della sua omosessualità.

Tanto carismatica, l’ex concorrente della trasmissione condotto da Milly Carlucci, però, non ha mai avuto un buon rapporto con le piattaforme social, infatti prima della sua partecipazione a Ballando non si era mai iscritta ad un Social come Instagram.

Il motivo per cui ha poi deciso qualche mese fa di approdare anche lei nel frastagliato mondo dei social, sarà stata certamente un’esigenza della produzione del programma, essendo stato un canale in cui l’attrice romana ha raccontato il suo percorso a Ballando passo dopo passo.

Un percorso poi terminato, come la sua voglia di interagire sui social ‘Ci ho provato’, ammette la Celentano nel suo ultimo post, salutando i suoi fan.

Il motivo dell’addio sui social

Una notizia che ha sconvolto i fan dell’ex concorrente di Ballando Con le Stelle, verso cui gli utenti sui social nutrono ancora oggi ammirazione e affetto.

Cosa si cela dietro l’addio ad Instagram? Semplicemente spiega la figlia di Adriano Celentano, questo mondo ‘non fa per lei’. Ecco cosa ha scritto nel suo ultimo post:

‘tra l’antico e il moderno ho Sempre preferito la ceralacca in Eterno. Ci ho provato, ma Instagram non fa proprio per me’

ha scritto ai suoi followers ringraziandoli del loro supporto e dicendo loro ‘Arrivederci’.

Un brutto colpo per gli utenti, i quali l’hanno ringraziata a loro volta per averli emozionati e condiviso la sua arte, sperando che un giorno possa cambiare idea sul mondo social per restare ‘in contatto’ con chi l’ha sostenuta e accompagnata in questi mesi.