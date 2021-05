Rosalinda Cannavò ingrassata dopo il GF: lo sfogo contro gli haters

L’ex gieffina, Rosalinda Cannavò, ha preso peso dopo il Grade fratello Vip e lo ammette mostrando una foto del suo corpo attuale.

La bellissima Rosalinda Cannavò, alias Adua Del Vesco, nelle ultime ore si è lasciata andare ad un duro sfogo. In molti hanno criticato il suo nuovo corpo: l’attrice ha preso qualche chilo.

La donna ha confessato di essere ingrassata e nonostante tutto oggi col suo corpo Rosalinda ha un ottimo rapporto: la siciliana, tra l’altro, in passato ha sofferto di anoressia, vivendo un periodo molto buio qualche anno fa.

Rosalinda Cannavò, ingrassata dopo il GF Vip

L’ex gieffina Rosalinda Cannavò, ex Adua Del Vesco, ha confessato la verità ai fan: ha preso peso. Giusto qualche chilo è bastato però a scatenare gli haters:_

“C’è chi ti attacca sull’aspetto fisico, c’è chi vigliaccamente cerca di mettere il dito nella piaga”

Così inizia il suo sfogo sulle Stories Instagram. L’attrice in passato avrebbe reagito malissimo a queste critiche. Oggi però è una donna matura e si lascia scivolare addosso le critiche.

La Cannavò sbotta:

“grossa risata e sapete perché? Perché sono fiera di me, del lavoro che faccio giornalmente su me stessa. Di me come donna, lavoratrice, amica, figlia e sorella. Persino come fidanzata“.

Le cattiverie gratuite lasciano il tempo che trovano:

“Ho kg in più di felicità e amore per me stessa”

Oggi Adua è orgogliosa del suo fisico.

Rosalinda e il suo peso

Dopo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia, si è fidanzata con Andrea Zenga: nonostante l’amore, per via delle restrizioni anti Covid e stata costretta a limitare gli incontri con lui.

Proprio questa scarsa mobilità e la chiusura in casa forzata, l’ha fatta cedere più volte ai piaceri della tavola. Per Rosalinda è stato un grande passo in avanti: l’anoressia è solo un mostro del passato.

Un ottimo esempio per le ragazze e i ragazzi che la seguono dalla sua entrata in casetta.