Rosa Perrotta non mostra il volto del figlio, il vero motivo: ‘Alcune persone sono molto cattive’

Rosa Perrotta, l’influencer ed di U&D pubblica un lungo sfogo sui social dove rivela il vero motivo per cui non mostra il volto di suo figlio

Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta sono appena diventati genitori e, in molti si aspettavano le foto del bambino,ma non è stato così. Ecco il motivo per il quale l’influencer non mostra suo figlio su Instagram

Domenico: Il figlio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione

Lo scorso 25 Luglio, Rosa e Pietro, sono diventati genitori del piccolo Domenico. La giovane coppia si è conosciuta all’interno del programma di Maria De Filippi e, da li non si sono più lasciati. Presto si sposeranno, hanno preferito prima aspettare la nascita del loro bambino,Dodo.

L’influencer è molto attiva sui social e, ha sempre reso partecipi i suoi tanti follower della sua vita, della sua storia d’amore ed anche della sua gravidanza. Per questo motivo in molti una volta nato il bambino si aspettavano di vedere sue foto o video sulla pagina della mamma o del papà, ma non è stato così.

Fu proprio Rosa in realtà a dire che il bambino avrebbe avuto visibilità e, avrebbe quindi condiviso sue foto. Ma ad oggi non è più così.

Cos’ha fatto cambiare idea alla neo mamma? A quanto pare a farle cambiare idea sono stati i suo haters, con il loro atteggiamento negativo e le accuse continue.

Lo sfogo di Rosa ed il motivo per cui non posta foto di Domenico

Tra i tanti fan della coppia ce ne sono alcuni che non perdono mai occasione per attaccarli e fare dei commenti non molto carini, per questo motivo Rosa ha cambiato idea sul condividere le foto del figlio, a tal proposito ha scritto:

purtroppo i social sono anche una valvola di sfogo per persone molto cattive, che approfitterebbero e utilizzerebbero anche un bambino per ferire un genitore, l’ho visto fare per altri personaggi.

Inoltre la neo mamma ha aggiunto che la manderebbe in bestia se qualcuno rivolgesse pensieri negativi o critiche al figlio, per questo preferisce tutelarlo, non condividendo foto o video.