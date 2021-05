Rosa Perrotta di nuovo incinta? Gli indizi sulla gravidanza sospetta

Aumentano gli indizi sulla presunta gravidanza dell’ex tronista di Uomini e Donne. Ecco cosa sta succedendo in questi giorni.

Rosa Perrotta è finita di nuovo nel mirino degli utenti di Instagram che ora suppongono che sia nuovamente incinta.

Gli indizi si sono accumulati nel corso dei giorni scorsi e non hanno lasciato spazio a dubbi.

Rosa Perrotta al centro dell’attenzione dei media

L’ex tronista di Uomini e Donne e naufraga del L’Isola dei Famosi è amatissima dai follower che la seguono con grande dedizione sui social.

La donna è spesso al centro di vari gossip come quelli relativi alla crisi con il marito, Pietro Tartaglione, e agli scontri con altri personaggi dello spettacolo.

Ora Rosa Perrotta è al centro delle indiscrezioni sulla sua presunta gravidanza. Ecco cos’è successo.

Rosa Perrotta è di nuovo incinta?

Nei giorni scorsi i fan di Rosa Perrotta hanno notato alcuni indizi alquanto sospetti che hanno fatto pensare a una presunta gravidanza della donna.

L’ex tronista di Uomini e Donne è già mamma del piccolo Domenico Ethan che compare spesso nelle sue storie di Instagram.

Ed è proprio in una di queste storie che i fan della donna hanno notato un pancino sospetto che prima non sembrava esserci.

Come se non bastasse, i follower di Rosa Perrotta non hanno potuto fare a meno di notare anche i braccialetti antinausea tipici delle donne incinta.

Sta per arrivare il secondogenito in casa Tartaglione – Perrotta? Per il momento non è arrivata nessuna conferma da parte della coppia.