Rompicapo: il web sta impazzendo, tu sai risolverlo? Mettiti alla prova

Riuscirai a risolvere il rompicapo che sta facendo impazzire tutti gli utenti dei social? Mettiti alla prova con l’operazione impossibile!

Se vuoi dimostrare quanto vali non c’è niente di meglio che risolvere questo rompicapo e condividerlo con tutti gli amici e colleghi, ti stupirai dei risultati!

Rompicapo virale impossibile

Il web è in fermento per questo rompicapo tra i più condivisi dagli utenti dei social.

L’interesse sempre crescente per l’enigmistica nasce infatti dall’interesse istintivo verso tutto ciò che stimola il nostro cervello.

I rompicapo sfruttano proprio questo : la logica, la matematica, l’abilità di osservazione

Ognuno ha il suo preferito ma se vuoi aumentare il livello della tua intelligenza provali tutti e ti stupirai dei risultati!

Quale sarà il risultato corretto?

Ecco dunque l’equazione che dovrai risolvere.

Non è particolarmente difficile ma ha alcune particolarità che possono portare all’errore.

9-3:1/3+1= ?

Se non hai guardato bene l’immagine iniziale rileggi bene il testo che ti abbiamo riscritto, munisciti di carta e penna o prova a fare i conti a mente.

Quello che logicamente dovrai assolutamente evitare è di utilizzare la calcolatrice!

Lo scopo del rompicapo infatti è farti arrivare alla soluzione con le tue sole forze, non barare!

Se vuoi conoscere la risposta giusta leggi qui!

Hai provato a dare la tua risposta? Se sì forse avrai trovato delle difficoltà oppure avrai fatto i conti velocemente.

La discriminante è la conoscenza di poche fondamentali regole matematiche.

Prima di tutto dovrai fare le operazioni nelle parentesi se ci sono. In questo caso il problema non si pone, potrai dunque passare subito ad eseguire moltiplicazione e divisione ma nell’ordine in cui si incontrano.

Dunque per prima cosa dovrai eseguire la divisione tra il numero 3 e la frazione 1/3.

Come saprai per eseguirla dovrai ribaltare la frazione senza prima semplificare.

Quindi il procedimento è il seguente:

9-3×3+1=

9-9+1=

0+1= 1

Dunque il risultato è 1, ogni altro risultato è sbagliato.

Sei riuscito a risolvere il rompicapo? indipendentemente dal risultato se ti appassionano le sfide torna a trovarci per provare altri enigmi!