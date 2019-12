Rompicapo visivo: trova la lettera F in soli 15 secondi? Non tutti riescono a scovarla!

Rompicapo visivo: trova la lettera F in soli 15 secondi? Non tutti...

In questo rompicapo visivo dovrai dar prova di tutta a tua abilità di osservazione. Non perdere altro tempo e cerca la lettera F nell’immagine!

Se pensi di essere abile nell’osservazione e molto veloce questo rompicapo visivo fa al caso tuo: prova a trovare in soli 15 secondi la lettera F, non farti distrarre!

Rompicapo visivo a tempo: facile o impossibile?

Pergli amanti dei rompicapi visivi forse questo indovinello potrà risultare facile ma ad una più attenta osservazione non è così.

I rompicapo visivi, come quelli matematici, si basano sempre su qualche trabocchetto creato apposta dagli inventori per ingannare il nostro cervello e portarci sulla strada sbagliata.

Però hnno anche in sé delle strategie che se utilizzate ci conducono verso la soluzione giusta.

Dunque ti consigliamo di osservare con attenzione tutta l’immagine di non farti trarre in inganno dalla somiglianza tra l lettere.

Quando sei pronto sfida gli amici a chi è più svelto a trovar la lettera F!

Trova la lettera F!

Se dunque vuoi metterti alla prova con questo indovinello dovrai sapere che non è facile quanto sembra.

Il fattore tempo è un ostacolo non indifferente, dato che 15 secondi sono davvero pochi come ti accorgerai.

Non è però impossibile ma i più baili riescono a trovare la lettera F in mezzo alle lettere E.

Sei pronto? Se hai sotto mano l’immagine che ti abbiamo allegato ad inizio pagina puoi guardare quella altrimenti puoi visionare il video che ti alleghiamo dal canale YouTube Il Lato Positivo da cui è tratto il rompicapo.

Accendi il timer e via!

Ecco la soluzione

Se hai provato a cercare la lettera F ma non sei riuscito a trovarla in soli 15 secondi non ti abbattere perché è solo con l’esercizio che si diventa più abili

Ora sia per chi è riuscito che per chi ha fallito alleghiamo la soluzione in modo che possiate avere la conferma.

La lettera F si trova nell’ultima riga, alla quarta posizione partendo da sinistra.

L’avevate trovata?

Se questo rompicapo vi è piaciuto tornate a trovarci e lasciate un vostro commento!