Rompicapo visivo: riesci a trovare l’intruso in soli 15 secondi? Solo pochi riescono

Se sei appassionato di enigmi non puoi tralasciare questo rompicapo visivo che sviluppa il senso della vista! Preparati ad una sfida ardua!

Per questo rompicapo visivo dovrai aguzzare la vista ed essere un lampo nell’identificare l’intruso. Provaci!

Rompicapo visivo per persone svelte

L’invenzione dei rompicapo risale all’antichità e ancora oggi conta un nutrito numero di appassionati che quotidianamente si commentano in sfide logiche, matematiche o visive.

Con l’avvento dei social il fenomeno si è ampliato ancora di più e anche gli studiosi sono concordi sul fatto che siano molto utili per sviluppare le capacità percettive.

Se anche tu vuoi affinare le tue abilità visive prova a fare il seguente rompicapo!

Trova l’intruso!

Il seguente rompicapo è tratto dal canale YouTube Marco Ripà e ha già raggiunto moltissime visualizzazioni e condivisioni.

Osserva in alto l’immagine tratta dal video che ti mostra una serie di lettere tra cui dovrai riconoscere l’intruso.

Facile? Non sopravvalutarti, perché vedrai che è meno facile del previsto.

Dovrai infatti dar prova di grande capacità di colpo d’occhio ed inoltre come vedi dall’intestazione la cosa si complica col fattore tempo.

Infatti sia che tu veda il video sia che guardi l’immagine, dovrai arrivare alla soluzione in meno di 15 secondi!

Ecco perché le tue abilità visive dovranno essere davvero sviluppate se vorrai battere i tuoi amici.

Allora provaci!

Ecco la soluzione

Speriamo che tu non abbia barato, ad esempio mettendo in pausa il video o non tenendo conto del timer da 15 secondi, ma dato che vogliamo premiare la buona volontà di chi si è messo in gioco, ora ti mostreremo la soluzione.

Ecco l’immagine che ti mostra dove si trovava l’intruso:

Ti alleghiamo anche il video originale se vuoi provare l’ebbrezza del tempo che scorre!

Eri riuscito a trovarlo? Se non sei stato capace non importa, è provato che con l’allenamento si diventa sempre più abili quindi continua a seguirci per provare nuovi stimolanti rompicapo!