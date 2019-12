Rompicapo visio: riesci a trovare il serpente in mezzo alle giraffe? Sfida gli amici!

Rompicapo visio: riesci a trovare il serpente in mezzo alle giraffe? Sfida...

Se vuoi dare prova di tutta la tua abilità d’osservazione prova a trovare il serpente in mezzo alle giraffe della giungla in questo rompicapo visivo!

Il rompicapo che delle giraffe è di tipo visivo e sta facendo impazzire il web: riesci a trovare il serpente? Sfida chi conosci e dai prova di tutta la tua abilità!

Il rompicapo visivo della giungla è virale sul web

Se sei un appassionato di rompicapo avrai notato come sul web vengano ricondivisi moltissimi tipi di indovinelli.

Ad alcuni piacciono solo quelli di tipo matematico, altri invece li odiano preferendo quelli logici o visivi.

In realtà nessun rompicapo è troppo difficile o troppo facile in assoluto è solo la nostra attitudine o facoltà mentale che abbiamo più sviluppata a farcelo percepire così.

Dunque la cosa migliore sarebbe dedicarsi a provarli tutti anche perché come sottolineano anche gli studiosi della mente, gli enigmi possono risultare un utile esercizio per affinare e potenziare le nostre capacità mentali.

Sai trovare il serpente?

Vuoi metterti alla prova magari sfidando amici e colleghi a chi è più abile ad osservare?

Se vuoi aumentare la difficoltà puoi anche impostare un timer di 15 secondi e cercare di dare la risposta in quel lasso di tempo.

Vedrai che la sfida sarà ancora più appassionante!

Osserva allora con molta attenzione l’immagine che ti abbiamo allegato ad inizio pagina e cerca di scovare l’unico serpente in mezzo a tutte le giraffe.

Pensi sia un gioco da bambini? Ti ricrederai sicuramente!

Ecco la soluzione

Se ti sei buttato nella mischia di questo rimpicapo avrai di certo notato che avevamo ragione ad avvertirti che non er aper nulla facile trovare il simpatico serpentello in mezzo a tutte quelle giraffe!

Se hai avuto pazienza può darsi che tu l’abbia trovato ma se così non fosse non ti disperare non ti lasceremo a bocca asciutta!

Perciò ecco per te la foto con indicazione di dove si trovava il serpente, ma guardala solo se hai dato la risposta!

Ti è piaciuto il rompicapo? Se sì continua a seguirci per diventare ogni giorno più abile!