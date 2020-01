Rompicapo visivo: da quale rubinetto uscirà prima l’acqua? Mettiti alla prova!

Il rompicapo visivo che ti proponiamo oggi è già diventato virale sul web, prova ad indovinare quale rubinetto farà uscire acqua prima ma fai in fretta!

Anche se non sei esperto di condutture puoi cimentarti in questo rompicapo logico e visivo che ti stupirà. Poche persone riescono a risolverlo ed è per questo che è già virale tra gli utenti del web. E tu vuoi provare la sfida?

Questione di fisica o di fortuna? Indovinalo con il rompicapo visivo!

Le origini dell’enigmistica si perdono nella notte dei tempi e si differenziano dai quesiti scolastici o scientifici solo dal fatto che non ci sia il voto finale!

Le conoscenze messe in campo sono tutte quelle che si studiano sui banchi di scuola infatti, dalle regole matematiche per i rompicapo matematici, a quelle geometriche o logiche. Anche la fisica è utilizzata con le sue regole ed i suoi principi ed il rompicapo che ti proponiamo oggi è esempio di ciò.

Quale rubinetto farà uscire acqua per prima?

Se vuoi dunque cimentarti in una sfida appassionante e che può contribuire a sviluppare le tue capacità logiche questo indovinello è giusto per te!

Osserva con molta attenzione l’immagine ad inizio pagina, e cerca di capire il senso dell’enigma.

Ora ti diamo qualche dritta per aiutarti a risolverlo ma innanzitutto devi sapere che la maggior parte delle persone lo sbaglia proprio per la fretta di risolverlo.

E’ anche vero che il rompicapo prevede che tu dia la risposta in meno di 30 secondi in modo da dimostrare che sei davvero un genio!

Come puoi notare i 4 rubinetti indicati dalle lettere A-B-C-D sono collegati a tubi di differenti forme, il tuo compito sarà quello di indovinare da quale rubinetto uscirà per prima l’acqua.

Fai molta attenzione ai principi della fisica!

Ecco la soluzione!

Se dunque sei impaziente di sapere se la tua risposta è corretta allora puoi continuare a leggere perché ora ti diamo da soluzione!

Il rubinetto che farà uscire l’acqua per primo è il C

Ciò è vero perché escludendo la A che è chiuso, il B che è troppo tortuoso ed il D che avendo una parte di percorso in verticale, l’unico condotto possibile resta proprio il C.

Sei riuscito a risolverlo? Compimenti!

Anche se avevi sbagliato non demordere ma continua a seguirci!