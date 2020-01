Rompicapo visivo: riesci a trovare il cuore tra tutti i fiori? Non farti intenerire!

Rompicapo visivo: riesci a trovare il cuore tra tutti i fiori? Non...

Il rompicapo di oggi è per i più romantici ma non farti ingannare perché non sarà facile trovare il cuore nascosto tra i fiori!

Tra i tanti rompicapo che vengono condivisi sul web questo è uno dei più teneri ma non è da sottovalutare perché solo il 2% delle persone riesce a risolverlo, mettiti alla prova!

Rompicapo visivo del cuore

Sei pronto ad una sfida che sembra semplice ma non lo è per nulla? Questo rompicapo è perfetto per te allora e devo sapere che sta diventando un fenomeno virale sul web.

La moda del momento infatti è trovare sempre nuovi rompicapo con cui confrontarsi, sia sui libri e riviste apposite sia nei gruppi sui social e anche durante le riunioni di famiglia.

I più appassionati creano delle vere e proprie sfide in cui sperano di sbaragliare gli amici o i colleghi.

Insieme cercano di capire le difficili regole matematiche oppure di scovare gli intrusi nelle immagini o ancora di capire gli enigmi logici.

Vuoi metterti alla prova anche tu?

Dove si trova il cuore?

Dunque sei curioso di sapere quale sfida ti aspetta oggi?

Iniziamo col dirti che se non ti piace la matematica questa volta sei graziato perché non dovrai fare conti o tenere a mente regole.

Dovrai però munirti di pazienza e di ottima capacità osservativa. Se infatti sei una persona impulsiva e che si annoia nel prestare attenzione farai molta fatica con questo rompicapo visivo.

Come hai potuto vedere dall’immagine allegata, il rompicapo immortala una scena simpatica e tenera con dei dolci animaletti in un bel capo fiorito.

Il tuo compito è trovare l’unico cuoricino nascosto in mezzo ai fiori, non sarà facile perché si nasconde proprio bene!

Prenditi il tempo necessario e poi prova a dare la tua risposta, dove si troverà il cuore?

Ecco la soluzione!

Sei riuscito a trovare il piccolo cuoricino? Se ce l’hai fatta adesso potrai avere la conferma altrimenti non ti abbattere ma riprova con prossimo enigma!

Il cuoricino era poco sopra i due uccellini bianchi abbracciati, lo hai visto?

Ti mostriamo visivamente la posizione!

Se ti è piaciuto lasciaci un messaggio e torna a trovarci per provare un’altra sfida!